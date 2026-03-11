Стигле прве казне за пумпаџије због цијена горива

Аутор:АТВ
11.03.2026
09:59
Коментари:0
Републичка тржишна инспекција казнила је пет бензинских пумпи јер се нису придржавали Уредбе о ограничавању марже приликом формирања цијена горива.
Републичка тржишна инспекција врши појачану контролу формирања цијена течних нафтних горива, а у циљу заштите економских интереса грађана, сузбијања нереалног утврђивања цијена и евентуалног непоштеног понашања трговаца, саопштио је Инспекторат Српске.
Саопштили су да је до сада извршено 20 контрола, којима је обухваћено формирање цијена од почетка године.
"У пет случајева утврђено је да се трговци нису придржавали Уредбе о ограничавању марже приликом формирања цијена течних нафтних деривата, због чега ће бити санкционисани у складу са законом", наводи се у саопштењу.
Република Српска
Минић: Неће бити несташице на бензинским пумпама у Српској
Предметном Уредбом прописана је новчана казна од 10.000 КМ за трговац као привредно друштво ако се не придржава прописане марже, као и новчана казна од 5.000 КМ за одговорно лице у привредном друштву.
"Такође, у складу са одредбама Закона о трговини трговци су дужни ресорном Министарству достављати податке о цијенама, промјени цијена робе и услуга, залихама, маржи и друге податке ради иницирања и праћења ефеката мјера економске политике у области тржишта и трговине. У три случаја утврђено је да трговци нису благовремено доставили наведене податке, те ће по том основу бити санкционисани казнама које износе 800 КМ за привредно друштво и 300 КМ за одговорно лице", посјетили су из Инспектората.
Економија
У БиХ због Ирана дивљају цијене: Ево колико је гориво тамо
Обзиром да у Републици Српској постоји око 500 објеката бензинских пумпи, важно је да потрошачи знају да се контрола врши увидом у пословну документацију трговца, калкулације цијена, издате фискалне рачуне, те уколико инспектор данас није стигао извршити контролу на некој пумпи, то не значи да ће стање од тога дана бити без контроле, истакли су у саопштењу.
Увидом у документацију врши се контрола која обухвата претходни период, а не само стање на дан контроле. У до сада завршеним контролама утврђено је да су корекције цијена извршене почетком мјесеца марта.
Инспекцијским контролама обухваћени су привредни субјекти који у свом продајном ланцу имају велики број бензинских станица широм Републике Српске, те самим тим и већи број потрошача користи њихове услуге, али ни мањи субјекти неће бити изузети.
Република Српска
Додик: Српска држи ситуацију под контролом
"Коначни износ малопродајне цијене у правилу зависи од износа набавне цијене, на коју се обрачунава прописани проценат марже. Набавна цијена на коју се обрачунава маржа обухвата фактурну цијену произвођача, односно добављача, увећану за зависне трошкове набавке, као што су трошкови царињења, транспорта, складиштења, трошкови шпедитерских услуга и слично. Уколико дође до раста набавне цијене и коначна малопродајна цијена ће бити веће, међутим, за количине које се налазе на залихама и које су набављене раније по нижим цијенама, маржа се обрачунава на цијену по којој је тада извршена набавка", нагласили су.
Додали су да је тржишна инспекција ангажована у пуном капацитету и наставља са контролама.
"Инспекцијски надзор је континуирани посао, те уколико је један објекат предмет контроле данас, то не искључује могућност да кроз неколико дана буде предмет поновљене контроле. Инспекција ће пратити стање на терену и прилагођавати свој рад како то ситуација буде захтијевала, а пословни субјекти свакодневно могу очекивати долазак инспектора", закључили су у саопштењу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
12 ч1
Република Српска
12 ч0
Република Српска
14 ч7
Најновије
Најчитаније
10
15
10
01
10
01
09
59
09
48
Тренутно на програму