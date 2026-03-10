Logo
Large banner

Минић: Неће бити несташице на бензинским пумпама у Српској

Аутор:

АТВ

10.03.2026

19:40

Коментари:

0
Минић: Неће бити несташице на бензинским пумпама у Српској
Фото: АТВ

Апсолутно неће бити никакве несташице на нашим бензинским пумпама, а јуче смо подијелили спискове за регресирани дизел, за наше пољопривредне произвођаче и да креће подјела регресираног горива, што значи да нема апсолутно никакве потребе за било каквим гужвама и паником, рекао је Саво Миниће премијер Српске.

"Када је у питању енергетска стабилност, Република Српска је стабилна, имамо повољан хидролошки моменат у овом тренутку, да ће ово трајати неколико мјесеци, предвиђамо два до три мјесеца", рекао је Минић у Бијељини након састанка бијељинске Привредне коморе са привредницима.

Наводи да у међувремену креће и прикључак Угљевика на систем.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Привредницима смо на располагању 24 сата

"Тако да, што се тиче електричне енергије ту апсолутно можемо рећи да смо стабилни. Када је у питању гориво, као један од битних елемената, одржани су састанци са представницима бензинских пумпи, привредницима који имају нафтне терминале", рекао је Минић и додао да ће у оквиру мјера које ће Српске доносити, имати и ограничење одређених других маржи, јер како наводи након поскупљења горива долази и до поскупљења све остале робе.

Пумпа

Република Српска

Српска има довољно горива: Влада ограничава марже да спријечи раст цијена

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

benzinska pumpa

dizel gorivo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Подметнут пожар у близини сједишта њемачког канцелара

Свијет

Подметнут пожар у близини сједишта њемачког канцелара

55 мин

0
Фицо: Хрвати праве проблем, али вјерујем да ће бити ријешено

Свијет

Фицо: Хрвати праве проблем, али вјерујем да ће бити ријешено

1 ч

0
Виткоф: Трилатерални разговори сљедеће седмице

Свијет

Виткоф: Трилатерални разговори сљедеће седмице

1 ч

0
Нове жртве оптужују бившег полицајца за силовање

Свијет

Нове жртве оптужују бившег полицајца за силовање

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Евакуација држављана БиХ са Блиског истока могућа и комерцијалним летовима

20

10

Лото резултати: Извучени бројеви у 20. колу

20

07

Додик: Улога жена непроцјењива за развој Српске

20

06

Језиво вршњачко насиље потресло јавност: Тјерали дјевојчицу да клечи, па је шамарали

20

00

ИДФ тврди да је ликвидирао команданта регионалне дивизије Хезболаха Хасана Саламеха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner