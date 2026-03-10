Минић: Неће бити несташице на бензинским пумпама у Српској

Аутор:АТВ
Апсолутно неће бити никакве несташице на нашим бензинским пумпама, а јуче смо подијелили спискове за регресирани дизел, за наше пољопривредне произвођаче и да креће подјела регресираног горива, што значи да нема апсолутно никакве потребе за било каквим гужвама и паником, рекао је Саво Миниће премијер Српске.
"Када је у питању енергетска стабилност, Република Српска је стабилна, имамо повољан хидролошки моменат у овом тренутку, да ће ово трајати неколико мјесеци, предвиђамо два до три мјесеца", рекао је Минић у Бијељини након састанка бијељинске Привредне коморе са привредницима.
Наводи да у међувремену креће и прикључак Угљевика на систем.
Република Српска
Минић: Привредницима смо на располагању 24 сата
"Тако да, што се тиче електричне енергије ту апсолутно можемо рећи да смо стабилни. Када је у питању гориво, као један од битних елемената, одржани су састанци са представницима бензинских пумпи, привредницима који имају нафтне терминале", рекао је Минић и додао да ће у оквиру мјера које ће Српске доносити, имати и ограничење одређених других маржи, јер како наводи након поскупљења горива долази и до поскупљења све остале робе.
Република Српска
Српска има довољно горива: Влада ограничава марже да спријечи раст цијена
