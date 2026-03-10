Logo
Минић: Привредницима смо на располагању 24 сата

СРНА

10.03.2026

19:11

0
Саво Минић
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је Семберија изузетно важна, једна од најперспективнијих регија у Српској, те да привредници и Влада Српске виде Бијељину као стратешко мјесто.

Након данашњег састанка са привредницима у Бијељини, Минић је у изјави новинарима указао на значајне инфраструктурне пројекте на овом подручју, међу којима је изградња ауто-пута и пратеће инфраструктуре, те шанса у вези са геотермалнеом водом.

Минић је додао да ће у овој години бити још улагања, те напоменуо да је Влада директно у Бијељини исплатила 302 милиона КМ.

Он је указао да је од поплава 2014. године Влада исплатила Бијељини 57 милиона КМ, а да се још чека да Градска управа ријеши имовинско-правне односе да би се могла урадити сљедећа три километра која су кључна када је ријеч о дринском насипу.

"Онда се запитамо да ли је могуће да и ми и грађани Семберије не можемо да направимо барем тај притисак да неко узме и ријеши оно за што смо обезбиједили новац и за шта плаћамо камату", рекао је Минић.

Он је навео да од привредника желе да чују шта је то што треба да уради Влада, која им је на располагању 24 часа.

"Предложио сам да након овог састанка организатор - Подручна привредна комора, направи записник на основу кога ћемо разговарати у Влади Републике Српске о свим питањима која су се могла чути овд‌је, као и у самој припреми овог састанка", додао је Минић.

Саво Минић

Бијељина

privrednici

Коментари (0)
