Ово цвијеће доноси срећу свакој жени: Ево како да га правилно одржавате

Спатифилум или цвијет женска срећа тражи мало воде и сјенку да би стално цвјетао. Ипак, једна грешка са саксијом потпуно спречава цвјетање.
Ова елегантна биљка краси многе домове својим тамним листовима. Њени бијели цвјетови уносе свјежину у сваки простор. Правилна њега омогућава да биљка траје деценијама. Многи превише брину и тако направе фаталне грешке.
Цвијет женска срећа, познат као спатифилум, јесте отпорна собна биљка препознатљива по бијелим цвјетовима. Губи цвјетове искључиво када добија превише директне сунчеве свјетлости или када коријен дуго лежи у води.
Као омиљено собно цвијеће спатифилум доноси префињеност у сваки простор. Ипак, директно сунце лако пржи његове осјетљиве листове. Пронађите му мјесто у кући гдје допире само блага свјетлост. Сјеверни или источни прозори дају најбоље резултате за редовно цвјетање.
Спатифилум јасно показује када му нешто не одговара. Његови листови драматично падну када ожедни. Чим примјетите опуштене листове, сипајте воду и биљка ће живнути. Правилно одржавање спатифилума подразумијева влажну, али никако потпуно мокру земљу.
Пробајте да провјерите влажност прстом прије него што сипате воду. Урадите то једноставно – гурните прст два центиметра у земљу. Сипајте воду тек када осјетите да је горњи слој сув. Коријен трули када превише често натапате земљу око биљке.
Главни разлог изостанка цвјетова крије се у величини саксије. Многи одмах пресаде биљку у веома велику посуду. То представља веома честу грешку. Ова биљка женска срећа воли да расте у мањој саксији.
Уско окружење подстиче биљку да ствара више бијелих цвјетова. Пресадите биљку тек када коријење почне да излази кроз дно. Изаберите саксију која је само један центиметар шира од претходне. Овај једноставан трик мијења све и брзо враћа цвјетове.
Додајте благу течну прихрану током прољећа и љета. Урадите то само једном у четири недјеље за најбоље резултате. Превише ђубрива сагоријева коријен и ствара смеђе мрље на листовима. Зато увијек преполовите препоручену дозу течног ђубрива прије самог заливања.
Правилно дозирање воде одређује колико дуго ће биљка трајати. Пратите ове једноставне смјернице за оптималан раст ваше биљке:
Користите искључиво одстајалу воду собне температуре за свако заливање.
Избјегавајте хладну воду јер она изазива шок за осјетљив коријен.
Обезбиједите добру дренажу на самом дну ваше керамичке саксије, преноси Крстарица.
Проспите вишак воде из тацне петнаест минута након сваког заливања.
Зима доноси посебан изазов за све тропске биљке. Сув ваздух често ствара озбиљне проблеме собним биљкама. Ваш цвијет женска срећа почеће да суши врхове листова близу радијатора. Склоните биљку даље од јаких и директних извора топлоте.
Обратите пажњу на влажност ваздуха у вашој дневној соби. Пробајте да редовно прскате листове млаком водом током зимских мјесеци. Успјешна спатифилум њега захтјева и повремено брисање прашине са листова. Обришите листове влажном крпом како би биљка лакше упијала свјетлост.
Уз само мало пажње, ваша биљка красиће дом годинама. Правилни кораци доносе бујно зеленило и препознатљиве елегантне цвјетове.
