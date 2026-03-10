Logo
Large banner

Кафа или црни чај - шта је боље за мршављење?

Аутор:

АТВ

10.03.2026

18:17

Коментари:

0
Чај шоља напитак чајник сто
Фото: MYKOLA OSMACHKO/Pexels

Када сте на путу мршављења, важно је да се фокусирате на правилну исхрану. То такође укључује и врсту пића коју конзумирате. Многи људи воле да започну дан црном кафом – без млијека и шећера, мислећи да ће им то помоћи да смршају. Док други из истог разлога више воле црни чај.

Да ли црна кафа може помоћи у губитку тежине?

Црни чај и црна кафа су нискокалорична пића и могу помоћи у губитку тежине када се конзумирају без шећера, павлаке или млијека. Стручњак објашњава како кафа помаже у губитку тежине или не.

david

Сцена

Ђорђе Давид заратио са Снежаном Ђуришић: Једном ногом сте у гробу

- Црна кафа садржи више кофеина него црни чај. Кофеин може мало убрзати метаболизам и помоћи тијелу да сагоријева више калорија на кратко вријеме. Због овог већег садржаја кофеина, црна кафа може дати снажнији подстицај енергији и контроли апетита, што може помоћи неким људима да једу мање током дана - Едвини Рај, шефици службе за клиничку исхрану и дијететику.

Према прегледу студија из 2021. године, кафа може спречити и смањити накупљање масти у тијелу на различите начине, као што су:

Њено дејство на гастроинтестинални микробиом, што може утицати на гојазност.

Може утицати на протеине укључене у производњу липида у ћелијама.

Може изазвати инхибицију адипоцита, ћелија у телу које складиште масти.

Инфузија болница доктор

Регион

Медицинска сестра опљачкала пацијенте

Може ли црни чај помоћи у губитку тежине?

Црни чај, направљен од листова биљке Цамеллиа синенсис, садржи антиоксидансе који се зову полифеноли, што може подржати метаболизам масти и здравље црева. Има мање кофеина у поређењу са кафом, тако да даје блажи и стабилнији енергетски ефекат без изазивања јаке нервозе код већине људи. „Неки људи сматрају да је црни чај лакши за желудац и не изазива киселост тако често као кафа - одговара гђа Рај.

Црна кафа наспрам црног чаја – шта је боље?

- За мршављење, оба напитка могу помоћи само ако се комбинују са здравом исхраном и редовним вјежбањем, и ниједно од њих само по себи неће изазвати велики губитак масти“, објашњава гђа Рај.

Ибрахим Чоло

Остали спортови

ММА борац Ибрахим Чоло погинуо у језивој несрећи

Црна кафа, која се кува од пржених зрна врсте Цоффеа арабица, може јаче сузбити апетит због свог кофеинског садржаја, али код неких људи може повећати и анксиозност, горушицу или поремећај сна, преноси Курир.

- Пијење превише кафе може пореметити сан, а лош сан може успорити губитак тежине. Пијење превише чаја може такође изазвати благе стомачне тегобе код осетљивих људи. Једноставно речено, црна кафа може дати мало јачи краткорочни подстицај за сагоријевање калорија, док црни чај можда је блажи и бољи за дуготрајну свакодневну употребу - закључује гђа Рај.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кафа

crni čaj

Mršavljenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Повлачи се производ који многи имамо: Добро провјерите у својим кућама!

Економија

Повлачи се производ који многи имамо: Добро провјерите у својим кућама!

2 ч

0
Фолксваген укида око 50.000 радних мјеста, добит пала за 54 одсто

Ауто-мото

Фолксваген укида око 50.000 радних мјеста, добит пала за 54 одсто

2 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Почео претрес Епстиновог ранча у Новом Мексику: За имање се везују сабласне приче

2 ч

0
Златан Клокић

Република Српска

Клокић у Риму: Повезивање привредника Српске и италијанских инвеститора

2 ч

0

Више из рубрике

Завјесе радијатор дневни боравак

Савјети

Стручњаци савјетују: Данас у 17:55 навуците завјесе и спустите ролетне

3 ч

0
вага

Савјети

Да ли пијење топле воде утиче на брже мршављење? Коначно стигло објашњење

4 ч

0
Kupus

Савјети

Ставите овај зачин први и купус салата ће бити укусна као никад раније

4 ч

0
Који је најбољи детерџент за веш? Стручњаци откривају

Савјети

Који је најбољи детерџент за веш? Стручњаци откривају

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Евакуација држављана БиХ са Блиског истока могућа и комерцијалним летовима

20

10

Лото резултати: Извучени бројеви у 20. колу

20

07

Додик: Улога жена непроцјењива за развој Српске

20

06

Језиво вршњачко насиље потресло јавност: Тјерали дјевојчицу да клечи, па је шамарали

20

00

ИДФ тврди да је ликвидирао команданта регионалне дивизије Хезболаха Хасана Саламеха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner