Кафа или црни чај - шта је боље за мршављење?

Када сте на путу мршављења, важно је да се фокусирате на правилну исхрану. То такође укључује и врсту пића коју конзумирате. Многи људи воле да започну дан црном кафом – без млијека и шећера, мислећи да ће им то помоћи да смршају. Док други из истог разлога више воле црни чај.
Црни чај и црна кафа су нискокалорична пића и могу помоћи у губитку тежине када се конзумирају без шећера, павлаке или млијека. Стручњак објашњава како кафа помаже у губитку тежине или не.
- Црна кафа садржи више кофеина него црни чај. Кофеин може мало убрзати метаболизам и помоћи тијелу да сагоријева више калорија на кратко вријеме. Због овог већег садржаја кофеина, црна кафа може дати снажнији подстицај енергији и контроли апетита, што може помоћи неким људима да једу мање током дана - Едвини Рај, шефици службе за клиничку исхрану и дијететику.
Према прегледу студија из 2021. године, кафа може спречити и смањити накупљање масти у тијелу на различите начине, као што су:
Њено дејство на гастроинтестинални микробиом, што може утицати на гојазност.
Може утицати на протеине укључене у производњу липида у ћелијама.
Може изазвати инхибицију адипоцита, ћелија у телу које складиште масти.
Црни чај, направљен од листова биљке Цамеллиа синенсис, садржи антиоксидансе који се зову полифеноли, што може подржати метаболизам масти и здравље црева. Има мање кофеина у поређењу са кафом, тако да даје блажи и стабилнији енергетски ефекат без изазивања јаке нервозе код већине људи. „Неки људи сматрају да је црни чај лакши за желудац и не изазива киселост тако често као кафа - одговара гђа Рај.
- За мршављење, оба напитка могу помоћи само ако се комбинују са здравом исхраном и редовним вјежбањем, и ниједно од њих само по себи неће изазвати велики губитак масти“, објашњава гђа Рај.
Црна кафа, која се кува од пржених зрна врсте Цоффеа арабица, може јаче сузбити апетит због свог кофеинског садржаја, али код неких људи може повећати и анксиозност, горушицу или поремећај сна, преноси Курир.
- Пијење превише кафе може пореметити сан, а лош сан може успорити губитак тежине. Пијење превише чаја може такође изазвати благе стомачне тегобе код осетљивих људи. Једноставно речено, црна кафа може дати мало јачи краткорочни подстицај за сагоријевање калорија, док црни чај можда је блажи и бољи за дуготрајну свакодневну употребу - закључује гђа Рај.
