Да ли пијење топле воде утиче на брже мршављење? Коначно стигло објашњење

Аутор:АТВ
10.03.2026
16:12
Коментари:0
Топла вода се често промовише као једноставан трик за мршављење, али љекари тврде да за то нема научних доказа и објашњавају шта заиста помаже.
Интернет је препун савета о брзом губитку килограма, а један од посљедњих трендова јесте тврдња да пијење топле воде може помоћи при мршављењу. Ипак, стручњаци упозоравају да овакви савети често немају научну основу и да могу створити погрешна очекивања, пише "Параде".
Индустрија мршављења сваке године вреди милијарде долара, а бројни производи и трикови обећавају брзе резултате. Међутим, љекари истичу да већина тих савјета није заснована на доказима.
Специјалисти интерне медицине објашњавају да не постоји једноставно рјешење за губитак килограма. Када неко тврди да одређени напитак или метода брзо топи масти, такве тврдње најчешће нису потврђене научним истраживањима.
Управо због тога стручњаци савјетују да се популарни савјети са друштвених мрежа узимају са дозом опреза. Многи људи траже брзе пречице, али то често доводи до разочарања, јер резултати изостају.
Љекари су прилично јасни када је ријеч о овом питању. Према њиховим ријечима, не постоје увјерљиви докази да пијење топле воде директно утиче на губитак килограма.
Неки вјерују да топла вода убрзава метаболизам или помаже телу да се ослободи токсина. Међутим, стручњаци наводе да је енергија коју организам потроши да загрије воду на тјелесну температуру минимална и нема значајан утицај на сагоријевање калорија.
Такође, идеја о детоксикацији топлом водом нема научну потврду. Организам већ има природне системе за уклањање штетних материја, прије свега јетру и бубреге, који обављају тај посао без потребе за посебним напицима.
Иако сама температура воде нема значајан ефекат на мршављење, хидратација може имати индиректну корист.
Стручњаци објашњавају да конзумирање воде пре оброка може допринијети осјећају ситости, због чега људи понекад поједу мање хране. Такође, често се дешава да људи помијешају жеђ и глад, па довољан унос течности може помоћи да се избјегне непотребно грицкање.
Када је ријеч о избору између топле и хладне воде, љекари поручују да је најважније једноставно пити довољно воде током дана. Температура напитка углавном је ствар личне преференције.
Стручњаци се слажу да су основне навике и даље најефикаснији начин за контролу тјелесне тежине.
Повећан унос протеина може помоћи у продужавању осјећаја ситости и смањењу апетита. Истовремено, препоручује се смањење уноса шећера и прерађене хране, као и избор намирница које су што природније.
Редовна физичка активност такође игра важну улогу. Чак и умјерено кретање, попут свакодневне шетње, може позитивно утицати на метаболизам и очување мишићне масе.
Уз то, квалитетан сан и смањење стреса имају значајан утицај на хормоне који регулишу апетит и тјелесну тежину.
Стручњаци поручују да је дугорочна доследност у здравим навикама много важнија од краткорочних трендова и брзих дијета које се често промовишу на интернету, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
