Тешка несрећа у БиХ: Погинуо пјешак

Аутор:АТВ
10.03.2026
17:13
Коментари:0
У саобраћајној несрећи која се догодила данас послијеподне на подручју Добој Истока погинуо је пјешак.
Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а Тузланског кантона несрећа се догодила у 16:15 сати.
- Учествовало је теретно моторно возило и пјешак. У незгоди је смртно страдао пјешак. Увиђај још није почео – потврђено је за „Аваз“.
