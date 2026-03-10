Тешка несрећа у БиХ: Погинуо пјешак

Фото: АТВ БЛ

У саобраћајној несрећи која се догодила данас послијеподне на подручју Добој Истока погинуо је пјешак.

Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а Тузланског кантона несрећа се догодила у 16:15 сати. Учествовало је теретно моторно возило и пјешак. У незгоди је смртно страдао пјешак. Увиђај још није почео – потврђено је за „Аваз".

