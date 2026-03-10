ОЈТ о хорору код Лакташа: Ево шта је пронађено на мјесту догађаја

Аутор:Стеван Лулић
10.03.2026
15:19
Коментари:0
Окружно јавно Тужилаштво (ОЈТ) Бањалука огласило се након што су у мјесту Шушњари код Лакташа пронађена два тијела у гаражи.
Како АТВ сазнаје, ријеч је о оцу и сину, а прве сумње указују да се ради о убиству и самоубиству.
Хроника
Хорор код Лакташа: Познат идентитет оца и сина који су пронађени мртви
ОЈТ Бањалука потврдило је писање АТВ-а да су у питању Н.Р. (51) и Љ.Р. (28).
"У гаражи породичне куће у Шушњарима, град Лакташи, дана 10.03.2026.године, пронађена су два беживотна тијела лица Н.Р. рођен 1975. године и Љ.Р. рођен 1998.године из Шушњара. Проналазак беживотних тијела пријављен је Полицијској станици Лакташи око 12,00 часова", наводе из ОЈТ Бањалука.
Додали су да је током увиђаја на мјесту трагедије пронађен пиштољ.
Хроника
Ужас у Лакташима: У ауту нађена тијела оца и сина!
"Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима ПУ Бањалука", додају у Тужилаштву.
Такође, тужилац је наложио да се изврши обдукција ради утврђивања тачног времена и узрока смрти која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске.
"Током вршења увиђаја изузете су парафинске рукавице за потребе вјештачења на присуство барутних честица, а тужилац је наложио и предузимање других потребних радњи и мјера на утврђивању околности догађаја", закључује бањалучко Тужилаштво.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
44
17
42
17
37
17
29
17
28
Тренутно на програму