Бритни Спирс на ивици након хапшења

10.03.2026
16:31
Америчка поп пјевачица Бритни Спирс наводно је на ивици након недавног хапшења због сумње на вожњу у пијаном стању, док поједини чланови њене породице покушавају да је убиједе да обнови контакт са оцем Џејмијем.
Извор близак породици из Лос Анђелеса тврди да се пјевачица осјећа испровоцирано због притисака да се помири с оцем, који је пуних 12 година управљао њеним животом.
“Џејми више не жели да буде потпуно одсјечен од кћерке. Нада се да ће добити прилику да разговарају и пронађу неки заједнички језик”, рекао је извор.
Ипак, према ријечима блиских људи, Спирс тешко прихвата идеју о помирењу.
“Постоји дугогодишња мржња и огорченост коју можда никада неће превазићи. Сама помисао на то да јој се отац врати у живот ставља је под огроман стрес”, тврди извор.
Додаје се да се расположење пјевачице нагло погоршава сваки пут када се покрене та тема.
Занимљиво је да њени синови, Шон Престон (20) и Џејден (19), наводно подржавају идеју да се породица поново зближи.
“Момци су поново успоставили однос са дједом и радо би видјели уједињену породицу, упркос свим драмама из прошлости”, тврди извор.
Пјевачица је била под правним старатељством које је водио њен отац од 2008. до 2021. године, што је изазвало велики јавни покрет подршке.
Током тог периода, Спирс је морала да поштује строге медицинске и финансијске контроле, укључујући редовне терапије и медицинске третмане, што је касније описивала као трауматично искуство.
Прошле седмице полиција у Калифорнији ухапсила је пјевачицу због сумње да је возила под дејством алкохола, према наводима шерифовог одјељења округа Вентура.
Она би требало да се појави пред судом 4. маја.
Њен портпарол поручио је да је ријеч о несрећном инциденту и да ће пјевачица сарађивати са властима.
“Бритни ће предузети све потребне кораке и поштовати закон. Надамо се да ће ово бити први корак ка промјенама које су јој дуго биле потребне”, навео је њен представник, преноси "ЦДМ".
