Милица Тодоровић са кнедлом у грлу: Нисам успјела да му саопштим да сам трудна

Аутор:АТВ
10.03.2026
15:37
Коментари:0
Пјевачица Милица Тодоровић почетком фебруара је постала мајка, а у филму о Саши Поповићу први пут је пред камерама говорила о другом стању.
Фолкерка се током цијеле трудноће готово није оглашавала, а све до сада о другом стању није причала. Међутим, у филму "Сале" у сузама и са кнедлом у грлу проговорила је о трудноћи и истакла да жали што Поповићу није стигла да саопшти да ће постати мајка.
Савјети
Ставите овај зачин први и купус салата ће бити укусна као никад раније
Убрзо након Сашине смрти, Милица је остала у другом стању, што би вољела да је Поповић доживио да сазна.
- Јако ми је жао, ето... Након само два мјесеца сам ја остала трудна и, ето, нисам успјела то да му саопштим - казала је она са кнедлом у грлу.
Здравље
Пет намирница које повећавају хормон среће: Здраве су и хранљиве
- Ја сам сигурна да он сад гледа, и зна све, и да навија - рекла је пјевачица, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч3
Сцена
7 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
Најчитаније
17
42
17
37
17
29
17
28
17
20
Тренутно на програму