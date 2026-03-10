Logo
Large banner

Милица Тодоровић са кнедлом у грлу: Нисам успјела да му саопштим да сам трудна

Аутор:

АТВ

10.03.2026

15:37

Коментари:

0
ko je otac djeteta milice todorovic
Фото: Instagram

Пјевачица Милица Тодоровић почетком фебруара је постала мајка, а у филму о Саши Поповићу први пут је пред камерама говорила о другом стању.

Фолкерка се током цијеле трудноће готово није оглашавала, а све до сада о другом стању није причала. Међутим, у филму "Сале" у сузама и са кнедлом у грлу проговорила је о трудноћи и истакла да жали што Поповићу није стигла да саопшти да ће постати мајка.

Купус-270925

Савјети

Ставите овај зачин први и купус салата ће бити укусна као никад раније

Убрзо након Сашине смрти, Милица је остала у другом стању, што би вољела да је Поповић доживио да сазна.

- Јако ми је жао, ето... Након само два мјесеца сам ја остала трудна и, ето, нисам успјела то да му саопштим - казала је она са кнедлом у грлу.

Јаја

Здравље

Пет намирница које повећавају хормон среће: Здраве су и хранљиве

- Ја сам сигурна да он сад гледа, и зна све, и да навија - рекла је пјевачица, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Milica Todorović

Милица Тодоровић дијете

Пјевачица

Saša Popović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пронађена тијела оца и сина у Шушњарима

Хроника

ОЈТ о хорору код Лакташа: Ево шта је пронађено на мјесту догађаја

2 ч

0
Ужас у Србији: Преминуо ученик, позлило му на тренингу

Хроника

Ужас у Србији: Преминуо ученик, позлило му на тренингу

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Аутомобилом ударио пјешаке, па им пријетио пиштољем

2 ч

0
Пожар на неонатологији Опште болнице: Евакуисане бебе

Србија

Пожар на неонатологији Опште болнице: Евакуисане бебе

2 ч

0

Више из рубрике

Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Сцена

Мирјана Пајковић отворила "Онли фeнс" и објавила снимак из џакузија

2 ч

0
Пјевач Тони Цетински

Сцена

Хрвати скупљају паре за Тонија Цетинског: Његова супруга шири апел, након срамног отказивања концерта

3 ч

3
Ријана

Сцена

Ријана напустила вилу у Лос Анђелесу!

7 ч

0
Јутјуберка Анђела Ђорђевић

Сцена

Анђела 3 мјесеца послије порођаја сазнала да је трудна! Сад са мужем објавила још једну вијест

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Да ли постоји љубав на први поглед?

17

37

Стравична исповијест дједа отетог тинејџера: Пријетили да ће му тијело појести црви

17

29

Срби на КиМ забринути: Нови закон угрожава и право на лијечење

17

28

Ове ципеле ће бити неизоставни комад обуће током прољећа

17

20

Људи рођени у ова два знака најтеже подносе критику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner