Мирјана Пајковић отворила "Онли фeнс" и објавила снимак из џакузија

Мирјана Пајковић, бивша функционерка Министарства људских и мањинских права у Црној Гори, отворила је профил на "Онли фенс" (Only fans) мрежи и то најавила на Инстаграму провокативним снимком из џакузија на коме се чује мушки глас.
Тај видео клип потписала је питањем "Је л се писало шта о политичким, државничким одлукама из џакузија" и "ако се тајне о безбједности чују у џакузију остају ли тајне или могу на" и оставила линк "Онли фенса".
На објављеном снимку из џакузија виде се женске ноге у води и чује мушкарац који каже: "Након политичке, незаконите одлуке, након незаконите одлуке, тако да".
На сљедећем свом сторију на Инстаграму Мирјана Пајковић је поручила:
"А некад сам ово архивирала због туђих убјеђења и опет нисам ваљала".
Иначе, наводни експлицитни снимци одбјеглог Николе Дрецуна и Мирјане Пајковић појавили су се прошле недеље у јавности, а бивша црногорска функционерка за сада није процесуирана.
Пајковић је на свом Инстаграм профилу открила и шта се догађало на саслушању у полицији.
- Драги људи, нити сам побјегла, нити сам процесуирана, нити сам задржана, само сам дала изјаву у Центру безбједности тако што су ме инспектори криминалистичке полиције зауставили у току вожње и рекли ми да својим возилом пођем до Центра безбједности и да тамо дам изјаву. Моје задржавање тамо је стварно трајало седам сати, не знам зашто, али у том времену је извршен и претрес стана и претрес возила, одузимање флешки, лаптопа, мобилних телефона, моја изјава и вјероватно је то због тога и толико трајало - навела је Мирјана Пајковић на свом Инстаграм профилу и додала да је викенд провела у Бечу.
Како је рекла, у "једном тренутку изгледала као савршени злочинац".
- Зато што сам у ауту имала више пасоша, у стану сам имала мушку јакну, у ауту сам имала спремљен кофер, резервисан лет, тако да разумијем да у том тренутку и јесте изгледало сумњиво. Али смо те сумње разјаснили. Пасоши су од моје дјеце, јакна је мог одраслог сина, лет сам одложила са сутрадан, тако да сам након свих тих претреса и саслушања наставила да даље функционишем регуларно - поручила је Пајковић.
Додала је да јој је одузет телефон и да се нада да ће ускоро бити његово вјештачење.
- И да ће то бити од помоћи прије свега мени, али искрено само одузимање телефона је нешто што је мени било престресно. Ја не знам каква су ваше искуства, али тек кад вам се одузме телефон схватите колико сте стварно хендикепирани. Не знате колико је сати, не можете да подесите аларм, немате бројеве телефона битних људи, не знате стање на рачуну, не можете да уђете у мејл - казала је Пајковић.
Како је рекла, можда и није лоше што је неколико дана била без телефона.
- Међутим, пропратила сам да су медији баш интензивно извјештавали. Коментаре нисам пратила и стварно мислим да сви људи који губе вријеме на писање негативних коментара треба да схвате да раде један залудан посао из разлога што људи који се налазе у озбиљном проблему, они у тим тренуцима имају много већих брига од читања коментара ли свој живот организују на неки други квалитетнији начин. тако да моја порука јесте да се, заиста, не губи своје драгоцјено вријеме тако што ћемо неком другом писати негативне коментаре, посебно уколико се то односи на нека лична својства или ствари - закључила је Пајковић.
