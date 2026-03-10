Logo
Large banner

Мирјана Пајковић отворила "Онли фeнс" и објавила снимак из џакузија

Аутор:

АТВ

10.03.2026

14:57

Коментари:

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе
Фото: Инстаграм

Мирјана Пајковић, бивша функционерка Министарства људских и мањинских права у Црној Гори, отворила је профил на "Онли фенс" (Only fans) мрежи и то најавила на Инстаграму провокативним снимком из џакузија на коме се чује мушки глас.

Тај видео клип потписала је питањем "Је л се писало шта о политичким, државничким одлукама из џакузија" и "ако се тајне о безбједности чују у џакузију остају ли тајне или могу на" и оставила линк "Онли фенса".

Мирјана Пајковић
Мирјана Пајковић

На објављеном снимку из џакузија виде се женске ноге у води и чује мушкарац који каже: "Након политичке, незаконите одлуке, након незаконите одлуке, тако да".

На сљедећем свом сторију на Инстаграму Мирјана Пајковић је поручила:

"А некад сам ово архивирала због туђих убјеђења и опет нисам ваљала".

"Нити сам побјегла, нити сам процесуирана, нити сам задржана"

Иначе, наводни експлицитни снимци одбјеглог Николе Дрецуна и Мирјане Пајковић појавили су се прошле недеље у јавности, а бивша црногорска функционерка за сада није процесуирана.

Пајковић је на свом Инстаграм профилу открила и шта се догађало на саслушању у полицији.

- Драги људи, нити сам побјегла, нити сам процесуирана, нити сам задржана, само сам дала изјаву у Центру безбједности тако што су ме инспектори криминалистичке полиције зауставили у току вожње и рекли ми да својим возилом пођем до Центра безбједности и да тамо дам изјаву. Моје задржавање тамо је стварно трајало седам сати, не знам зашто, али у том времену је извршен и претрес стана и претрес возила, одузимање флешки, лаптопа, мобилних телефона, моја изјава и вјероватно је то због тога и толико трајало - навела је Мирјана Пајковић на свом Инстаграм профилу и додала да је викенд провела у Бечу.

"У ауту сам имала више пасоша, а у стану мушку јакну"

Како је рекла, у "једном тренутку изгледала као савршени злочинац".

- Зато што сам у ауту имала више пасоша, у стану сам имала мушку јакну, у ауту сам имала спремљен кофер, резервисан лет, тако да разумијем да у том тренутку и јесте изгледало сумњиво. Али смо те сумње разјаснили. Пасоши су од моје дјеце, јакна је мог одраслог сина, лет сам одложила са сутрадан, тако да сам након свих тих претреса и саслушања наставила да даље функционишем регуларно - поручила је Пајковић.

"Надам се да ће ускоро вјештачење мог одузетог телефона"

Додала је да јој је одузет телефон и да се нада да ће ускоро бити његово вјештачење.

- И да ће то бити од помоћи прије свега мени, али искрено само одузимање телефона је нешто што је мени било престресно. Ја не знам каква су ваше искуства, али тек кад вам се одузме телефон схватите колико сте стварно хендикепирани. Не знате колико је сати, не можете да подесите аларм, немате бројеве телефона битних људи, не знате стање на рачуну, не можете да уђете у мејл - казала је Пајковић.

Како је рекла, можда и није лоше што је неколико дана била без телефона.

- Међутим, пропратила сам да су медији баш интензивно извјештавали. Коментаре нисам пратила и стварно мислим да сви људи који губе вријеме на писање негативних коментара треба да схвате да раде један залудан посао из разлога што људи који се налазе у озбиљном проблему, они у тим тренуцима имају много већих брига од читања коментара ли свој живот организују на неки други квалитетнији начин. тако да моја порука јесте да се, заиста, не губи своје драгоцјено вријеме тако што ћемо неком другом писати негативне коментаре, посебно уколико се то односи на нека лична својства или ствари - закључила је Пајковић.

(Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мирјана Пајковић онли фенс

Мирјана Пајковић снимак

Мирјана Пајковић видео

Мирјана Пајковић Дејан Вукшић

Мирјана Пајковић године

Мирјана Дашић

Поруке Мирјана Пајковић

Никола Дрецун

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

mirjana pajkovic progovorila o eksplicitnom snimku dobila podršku navijača

Регион

Огласила се Мирјана Пајковић - открила детаље из полиције

23 ч

1
Мирјана Пајковић негирала снимак с одбјеглим убицом Дрецуном

Сцена

Мирјана Пајковић негирала снимак с одбјеглим убицом Дрецуном

1 д

1
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Полиција узела изјаву од Мирјане Пајковић, обавијештено Тужилаштво

2 д

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Мирјана Пајковић на саслушању у полицији: Испливали нови снимци?!

3 д

0

Више из рубрике

Пјевач Тони Цетински

Сцена

Хрвати скупљају паре за Тонија Цетинског: Његова супруга шири апел, након срамног отказивања концерта

3 ч

3
Ријана

Сцена

Ријана напустила вилу у Лос Анђелесу!

7 ч

0
Јутјуберка Анђела Ђорђевић

Сцена

Анђела 3 мјесеца послије порођаја сазнала да је трудна! Сад са мужем објавила још једну вијест

8 ч

0
Трансформација Сораје многе шокира и дан данас: Некада размак између зуба, а данас милиони и обрве као гусјенице

Сцена

Трансформација Сораје многе шокира и дан данас: Некада размак између зуба, а данас милиони и обрве као гусјенице

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Да ли постоји љубав на први поглед?

17

37

Стравична исповијест дједа отетог тинејџера: Пријетили да ће му тијело појести црви

17

29

Срби на КиМ забринути: Нови закон угрожава и право на лијечење

17

28

Ове ципеле ће бити неизоставни комад обуће током прољећа

17

20

Људи рођени у ова два знака најтеже подносе критику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner