Мирјана Пајковић негирала снимак с одбјеглим убицом Дрецуном

Аутор:АТВ
09.03.2026
08:06
Коментари:1
Бивша функционерка Министарства људских и мањинских права Мирјана Пајковић саслушана је синоћ у полицији, гдје је негирала да је била у контакту са одбјеглим припадником кавачког криминалног клана Николом Дрецуном, који је оптужен за двоструко убиство на Цетињу у јуну 2024. године, сазнаје портал Адриа.
Према незваничним информацијама тог портала, Пајковић након саслушања није процесуирана.
Њена изјава услиједила је након што се у јавности појавио експлицитни снимак на којем је, како се наводи, она у друштву одбјеглог Дрецуна, због чега је позвана на разговор у подгоричку полицију.
Регион
Шок тврдње: Нови експлицитни снимци Мирјане Пајковић снимљени у Влади?
“Пајковић није процесуирана. За сада. Настављамо да провјеравамо”, казали су незванично порталу Адриа.
Никола Дрецун из Цетиња оптужен је да је 20. јуна 2024. године убио суграђане Петра Калуђеровића и Драгана Рогановића, који су наводно били повезани са супротстављеним шкаљарским криминалним кланом.
У експлозији бомбе том приликом повријеђени су и њихови пријатељи Танасије Јовановић и Михаило Борозан, као и случајна пролазница Десанка Вујовић.
Регион
Скандал са експлицитним снимцима Мирјане Пајковић: Преокрет у афери
За Дрецуном је крајем новембра 2024. године расписана међународна потјерница Интерпола.
Осим наводног снимка на којем је са Дрецуном, прије два дана у јавности је објављен и експлицитни видео за који се тврди да приказује Пајковићеву, а за који се спекулише да је настао у просторијама Владе Црне Горе.
Из Владе су јуче демантовали те тврдње.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 д0
Регион
1 седм1
Регион
1 седм1
Регион
1 мј0
Најновије
Најчитаније
10
35
10
25
10
13
10
12
10
05
Тренутно на програму