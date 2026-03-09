Logo
Мирјана Пајковић негирала снимак с одбјеглим убицом Дрецуном

Аутор:

АТВ

09.03.2026

08:06

Коментари:

1
Фото: Printscreen/Instagram/MarijanaPajkovic

Бивша функционерка Министарства људских и мањинских права Мирјана Пајковић саслушана је синоћ у полицији, гд‌је је негирала да је била у контакту са одбјеглим припадником кавачког криминалног клана Николом Дрецуном, који је оптужен за двоструко убиство на Цетињу у јуну 2024. године, сазнаје портал Адриа.

Према незваничним информацијама тог портала, Пајковић након саслушања није процесуирана.

Њена изјава услиједила је након што се у јавности појавио експлицитни снимак на којем је, како се наводи, она у друштву одбјеглог Дрецуна, због чега је позвана на разговор у подгоричку полицију.

Мирјана Пајковић-30082025

Регион

Шок тврдње: Нови експлицитни снимци Мирјане Пајковић снимљени у Влади?

“Пајковић није процесуирана. За сада. Настављамо да провјеравамо”, казали су незванично порталу Адриа.

Никола Дрецун из Цетиња оптужен је да је 20. јуна 2024. године убио суграђане Петра Калуђеровића и Драгана Рогановића, који су наводно били повезани са супротстављеним шкаљарским криминалним кланом.

У експлозији бомбе том приликом повријеђени су и њихови пријатељи Танасије Јовановић и Михаило Борозан, као и случајна пролазница Десанка Вујовић.

Мирјана Пајковић

Регион

Скандал са експлицитним снимцима Мирјане Пајковић: Преокрет у афери

За Дрецуном је крајем новембра 2024. године расписана међународна потјерница Интерпола.

Осим наводног снимка на којем је са Дрецуном, прије два дана у јавности је објављен и експлицитни видео за који се тврди да приказује Пајковићеву, а за који се спекулише да је настао у просторијама Владе Црне Горе.

Из Владе су јуче демантовали те тврдње.

Коментари (1)
