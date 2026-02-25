Logo
Мирјана Пајковић најавила улазак у политику

Аваз

25.02.2026

Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке
Фото: Screenshot

Мирјана Пајковић, бивша директор Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода у Министарству људских и мањинских права Црне Горе, најавила је улазак у политику. Гостујући у „Интроспекција подкасту", Пајковић — која се нашла у центру скандала након што су њени експлицитни снимци доспјели у јавност и стигли чак и преко Атлантика — отворено је потврдила политичке амбиције.

"Што се тиче пословне будућности, не постоји ни једна одлука неког званичног органа да ја не могу да се бавим неким послом. А што се тиче политичке будућности, ја мислим да имам све карактеристике савремене модерне политичке сцене. Црна Гора је идеална локација, одавде се не бих помјерила" рекла је Пајковић, одговарајући на водитељеву сугестију да би Брисел био идеална дестинација за њен политички ангажман.

Мирјана Пајковић

Регион

Мирјана Пајковић кривично пријављена: Ево за шта је оптужују

Пајковић је у разговору најавила и могуће име будуће странке.

"Ево, сад ми је синула идеја како би се могла звати та политичка партија — на примјер — Европски корак слободе, скраћено ЕКС. Или можда Странка европског корака слободе. Мислим да нам тога врло фали", рекла је Пајковић.

