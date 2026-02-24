Logo
Полиција ухапсила сватове у Хрватској

Фото: Pexels/HONG SON

Хрватска полиција је ухапсила четири особе из свадбене колоне након што је пријављена пуцњава и опасно понашање у вожњи. Више особа је и даље у обради.

Више грађана Крапине пријавило је на Дан заљубљених да се из свадбене поворке пуца из пиштоља. Брзим реаговањем полиције утврђено је да су током проласка колоне из два аутомобила више хитаца испалиле четири особе, старе 25, 21, 23 и 20 година.

Утврђено је да су из два гасна пиштоља, кроз отворене прозоре аутомобила, испаљени вишеструки хици. Такође је утврђено да гасни пиштољи припадају 25-годишњој д‌јевојци и 28-годишњем младићу и да их легално посједују.

Поред тога, утврђено је да је 25-годишњак починио и кривично д‌јело угрожавања других јер је на Тргу Људевита Гаја у Крапини нагло убрзао аутомобил, усљед чега су задњи точкови проклизали и угрозио је 58-годишњег пјешака који је у том тренутку прелазио улицу.

Полиција је током поступања одузела два пиштоља и аутомобил. Четворка је ухапшена, а у нед‌јељу ће бити приведена суду са предложеном новчаном казном од 3.000 евра за сваког, због пуцњаве из пиштоља.

Због сумње да је 25-годишњак починио и кривично д‌јело довођење у опасност живота и имовине опасном радњом или средством, против њега се спроводи даља истрага. Такође се наставља истрага због двоје власника плинских пиштоља.

Полицијски службеници из Преграде спроводе додатну истрагу како би се утврдило да ли су током свадбе друге особе евентуално починиле кривична дела, саопштила је полиција у нед‌јељу, преноси Телеграф.

