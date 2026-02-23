Logo
Био у бјекству: Ухапшен бивши министар

23.02.2026

21:28

Коментари:

0
Био у бјекству: Ухапшен бивши министар
Бивши потпредсједник Владе Сјеверне Македоније Артан Груби ухапшен је на граничном прелазу Блаце у дијелу границе према Косову и Метохији, након 14 мјесеци у бјекству.

За њим је била расписана међународна потјерница, а лишен је слободе на улазу у државу, саопштио је МУП сјеверне Македоније.

Груби је осумњичен за злоупотребу службеног положаја у случају повезаном са Државном лутријом Сјеверне Македоније, за шта му пријети до 10 година затвора.

Он је осумњичен и за проневјеру 8,2 милиона евра државног новца.

Предметом је обухваћен и бивши директор Лутрије Перпарим Бајрами.

Бивши потпредсједник македонске владе напустио је земљу прије више од годину дана и од тада се спекулисало о његовом мјесту боравка.

САД су га у децембру 2024. године уврстиле на црну листу особа које подривају стабилност Балкана.

Артан Груби је један од најближих сарадника лидера Демократске уније за интеграцију Алија Ахметија.

