Био у бјекству: Ухапшен бивши министар

23.02.2026
21:28
Коментари:0
Бивши потпредсједник Владе Сјеверне Македоније Артан Груби ухапшен је на граничном прелазу Блаце у дијелу границе према Косову и Метохији, након 14 мјесеци у бјекству.
За њим је била расписана међународна потјерница, а лишен је слободе на улазу у државу, саопштио је МУП сјеверне Македоније.
Груби је осумњичен за злоупотребу службеног положаја у случају повезаном са Државном лутријом Сјеверне Македоније, за шта му пријети до 10 година затвора.
Он је осумњичен и за проневјеру 8,2 милиона евра државног новца.
Предметом је обухваћен и бивши директор Лутрије Перпарим Бајрами.
Бивши потпредсједник македонске владе напустио је земљу прије више од годину дана и од тада се спекулисало о његовом мјесту боравка.
САД су га у децембру 2024. године уврстиле на црну листу особа које подривају стабилност Балкана.
Артан Груби је један од најближих сарадника лидера Демократске уније за интеграцију Алија Ахметија.
