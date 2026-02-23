Скандалозна изјава хрватског министра: Борци ЈНА били фашисти

23.02.2026
17:51
Коментари:0
Потпредсједник хрватске Владе и министар бранитеља Томо Медвед изјавио је данас да је коалиција на власти стабилна и да ће ситуација са послаником Домовинског покрет Јосипом Дабром, због којег је ХСЛС-ов Дарио Хребак запријетио изласком из коалиције, бити ријешена.
Медвед је то рекао уочи сједнице Предсједништва ХДЗ-а. Коалициони састанак сазван је за сриједу, а из руководство ХДЗ-а већ сада поручују да је коалиција стабилна. Као доказ наводе гласање одржано у петак у Хрватском сабору, када је изабран нови министар рада.
У међувремену тече рок од 30 дана који је поставио ХСЛС-ов Дарио Хребак, а неколико дана касније и посланик Дабро.
Хребак предлаже премијеру прекомпоновање владајуће већине без Дабре, док је Дабро поручио да је спреман да напусти псоланичку позицију, али под условом да владајућа већина донесе закон којим би се забранили и санкционисали комунистички, али и симболи и слогани свих других тоталитарних режима.
"Шта се промијенило од прошле седмице? Коалиција је стабилна", рекао је Медвед новинарима одговарајући на питање о ситуацији с Дабром.
Тврди да ће ситуација везана за посланика Дабре бити ријешена и да ће у данима који предстоје бити обављени разговори с коалиционим партнерима.
"Оно што је важно, коалиција је стабилна, могли сте то видјети у петак приликом гласања о повјерењу новоме министру. Није добро ни оно што је покренуо господин Дабро, али нити реакција коалиционог партнера Хребака. О свему ће се озбиљно разговарати", рекао је Медвед.
Упитан да прокоментарише услов посланика Дабре да напусти Сабор, рекао је, Медвед је поручио да је Влада протеклих 10 година јасно износила став у погледу осуде тоталитарних режима.
"А ако се добро сјећам, Дабро није спомињао и тражио забрану антифашизма, већ да се позивао на забрану комунистичких симбола и слогана", рекао је Медвед и додао:
"У демократском друштву можемо разговарати о свему и разговараћемо о свему са свим коалиционим партнерима, али сам заговорник спуштања тензије. Ово што се догађа у јавном простору протеклих пола година не води ничему, нема дана да се не потенцира некаква снажна радикализација друштва и позив је свима да мало смање ту своју реторику. Хрватска је сигурна земља, која је изграђена на темељима Домовинског рата и која и те како препознаје приоритете који су данас битни за квалитету живота наших људи. Држимо се тих тема", нагласио је замјеник предсједника ХДЗ-а.
На констатацију да није изнио свој став о антифашизму те на питање сматра ли да је Влада учинила довољно како би направила јасну дистинкцију између антифашизма и комунизма, Медвед је узвратио питањем: "А шта чинимо све ово вријеме?"
"Погледајмо наш Устав, проучимо детаљно нашу новију историју и околности стварања државе. Хрватски бранитељи били су антифашисти, борили смо се против фашизма. Што је била тзв. Југославенска армија у Домовинском рату него фашисти. Посљедице злочина који су чинили и данас осјећамо, стога је беспредметно данас анализирати темеље на којима почива држава, који су потпуно јасни и наша Влада чува и гради перспективу државе управо на тим темељима", рекао је Медвед, пренио је ХРТ.
