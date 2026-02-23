23.02.2026
14:48
Коментари:0
Полиција је ухапсила 80-годишњака из мјеста у околини Сплита због сумње да је годинама сексуално злостављао малољетну унуку.
Оштећена је данас пунољетна, а случај је пријавила недавно, након што је напустила заједничко домаћинство, пише Далматински портал.
80-годишњак је у септембру прошле године неправоснажно осуђен на четири и по године затвора због сексуалног злостављања друге малољетне унуке. Сада га за иста кривична дјела терети и њена сестра. На ту пресуду жалили су се и Државно тужилаштво и одбрана.
Далматински портал незванично сазнаје да је окривљени на ранијем суђењу признао кривична дјела која су му стављена на терет, али у новом случају пориче кривицу.
Државно тужилаштво је затражило одређивање истражног притвора због опасности од утицаја на свједоке и могућности понављања кривичног дјела, али је истражни судија осумњиченог пустио да се брани са слободе уз мјеру опреза у виду забране узнемиравања оштећене, пише Индекс.
