Logo
Large banner

Д‌јед (80) осуђен због једног случаја, а онда га пријавила и друга малољетница

23.02.2026

14:48

Коментари:

0
Д‌јед (80) осуђен због једног случаја, а онда га пријавила и друга малољетница
Фото: МУП Хрватске

Полиција је ухапсила 80-годишњака из мјеста у околини Сплита због сумње да је годинама сексуално злостављао малољетну унуку.

Оштећена је данас пунољетна, а случај је пријавила недавно, након што је напустила заједничко домаћинство, пише Далматински портал.

80-годишњак је у септембру прошле године неправоснажно осуђен на четири и по године затвора због сексуалног злостављања друге малољетне унуке. Сада га за иста кривична д‌јела терети и њена сестра. На ту пресуду жалили су се и Државно тужилаштво и одбрана.

Далматински портал незванично сазнаје да је окривљени на ранијем суђењу признао кривична д‌јела која су му стављена на терет, али у новом случају пориче кривицу.

Државно тужилаштво је затражило одређивање истражног притвора због опасности од утицаја на свједоке и могућности понављања кривичног д‌јела, али је истражни судија осумњиченог пустио да се брани са слободе уз мјеру опреза у виду забране узнемиравања оштећене, пише Индекс.

Подијели:

Тагови :

seksualno uznemiravanje

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Превртање чамца на Уни: Једна особа погинула, трага се за несталима

7 ч

3
Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

Регион

Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

1 д

0
Бивши радник ХРТ-а осуђен због лажне приче о нападу миграната на д‌јевојчицу

Регион

Бивши радник ХРТ-а осуђен због лажне приче о нападу миграната на д‌јевојчицу

2 д

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Акција Смаглер: Хрватска изручила Бориса Радовановића БиХ

3 д

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Превртање чамца на Уни: Једна особа погинула, трага се за несталима

7 ч

3
Црна Гора: Пронађено тијело планинара

Регион

Црна Гора: Пронађено тијело планинара

1 д

0
Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

Регион

Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

1 д

0
На сјевероистоку Словеније око 3.000 потрошача већ трећи дан без струје

Регион

На сјевероистоку Словеније око 3.000 потрошача већ трећи дан без струје

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

21

Орбан: Нећемо попустити пред уцјенама

16

19

Позив угоститељима: Регистрација до 15. марта или слиједе казне

16

13

Нетфликс: Преузимање Ворнер броса за 83 милијарде долара корисно за индустрију забаве

16

11

Овако је прије годину дана говорио рекордер ''вјечитог'' дербија; Костов за На ивици терена: Надам се да ћу дуго остати у Звезди

16

06

Дијете се угушило залогајем хране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner