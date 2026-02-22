Logo
На сјевероистоку Словеније око 3.000 потрошача већ трећи дан без струје

Извор:

Танјуг

22.02.2026

12:52

Коментари:

0
На сјевероистоку Словеније око 3.000 потрошача већ трећи дан без струје
Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

На сјевероистоку Словеније, око 3.000 потрошача је и даље без струје, а због сњежне олује и лавине које су изазвале велику штету на дистрибутивној мрежи, саопштио је данас Електро Марибор.

У почетку без струје је било око 70.000 купаца, а сада се тај број смањио на 2.900, углавном на подручју Козјака, Словенских горица и Халоза, преноси портал 24УР.

Електро Марибор, компанија која покрива подручје сјевероисточне Словеније, саопштила је да већ трећи дан траје санација штете на мрежи након ванредних сњежних падавина, као и да ради на бржем обнављању снабдијевања електричном енергијом свих погођених подручја.

На санацији осим службеника компаније раде и друге електродистрибутивне компаније, системски оператер Елеса, припадници цивилне заштите, добровољних ватрогасних друштава.

Снијег

Словенија

Струја

Коментари (0)
