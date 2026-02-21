Logo
Large banner

Весни Братић у понедјељак скидају наногицу

Извор:

СРНА

21.02.2026

13:57

Коментари:

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе
Фото: YouTube/Screenshot

Некадашњем црногорском министру просвјете, науке, културе и спорта Весни Братић у понедјељак, 23. фебруара, биће укинута мјера забране напуштања стана и скинута наногица ако тог дана, према плану Специјалног тужилаштва, буду саслушана три свједока, изјавио је њен адвокат Митар Шушић.

"У истрази су предвиђена саслушања свједока Милице Кадовић, Дејана Дашића и Јоване Мијовић након чега ће, практично, престати разлози за трајање мјере забране напуштања стана", рекао је Шушић за "Побједу".

Виши суд у Подгорици јуче је Братићевој, која је ухапшена због наводне злоупотребе службеног положаја, укинуо притвор и одредио блаже мјере надзора - забрану напуштања стана уз електронски надзор и забрану контакта са свједоцима на удаљености мањој од 50 метара.

Шушић је навео да је одбрана задовољна одлуком вијећа да укине притвор Братићевој јер су тиме потврђене тезе одбране да не постоје разлози за притвор, нити опасност од бјекства и утицаја на свједоке.

Он је нагласио да, иако је задовољан укидањем притвора, није сагласан са оцјеном да постоји основана сумња да је Братићева извршила кривично дјело.

Из Вишег суда у Подгорици јуче је саопштено да је Братићевој укинут притвор након што је Кривично вијеће уважило жалбе бранилаца, па је преиначено рјешење судије за истрагу овог суда од 17. фебруара и одбијен предлог Специјалног државног тужилаштва за одређивање притвора.

Подијели:

Тагови :

Весна Братић

Црна Гора

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Регион

Весни Братић одређен притвор јер би могла побјећи у БиХ

1 д

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Регион

Укинут притвор Весни Братић

1 д

0
Весни Братић одређен притвор

Регион

Весни Братић одређен притвор

3 д

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Регион

Ухапшена Весна Братић

5 д

1

Више из рубрике

Убијени у "Олуји" и "Бљеску": "Веритас" објавио идентитет шесторо Срба

Регион

Убијени у "Олуји" и "Бљеску": "Веритас" објавио идентитет шесторо Срба

2 ч

0
Колапс у Словенији због снијега: Нема струје, затворени путеви, службе имале стотине интервенција

Регион

Колапс у Словенији због снијега: Нема струје, затворени путеви, службе имале стотине интервенција

3 ч

0
Бивши радник ХРТ-а осуђен због лажне приче о нападу миграната на д‌јевојчицу

Регион

Бивши радник ХРТ-а осуђен због лажне приче о нападу миграната на д‌јевојчицу

17 ч

0
Сњежно невријеме на сјеверу Хрватске, ванредна ситуација у Марибору

Регион

Сњежно невријеме на сјеверу Хрватске, ванредна ситуација у Марибору

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

09

Четири златне навике из бивше Југославије које штеде новац

14

49

Нападнути ватерполисти бањалучког Борца

14

42

Линдзи Вон: Било је потребно доста плочица и шрафова да би се све поново саставило

14

33

Кошарац: Егзодус сарајевских Срба - најпотреснија прича о етничком чишћењу

14

32

Тврде да су пронашли више од 30.000 тона злата: Једно од највећих налазишта на свијету?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner