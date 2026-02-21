Весни Братић у понедјељак скидају наногицу

Извор:
Некадашњем црногорском министру просвјете, науке, културе и спорта Весни Братић у понедјељак, 23. фебруара, биће укинута мјера забране напуштања стана и скинута наногица ако тог дана, према плану Специјалног тужилаштва, буду саслушана три свједока, изјавио је њен адвокат Митар Шушић.
"У истрази су предвиђена саслушања свједока Милице Кадовић, Дејана Дашића и Јоване Мијовић након чега ће, практично, престати разлози за трајање мјере забране напуштања стана", рекао је Шушић за "Побједу".
Виши суд у Подгорици јуче је Братићевој, која је ухапшена због наводне злоупотребе службеног положаја, укинуо притвор и одредио блаже мјере надзора - забрану напуштања стана уз електронски надзор и забрану контакта са свједоцима на удаљености мањој од 50 метара.
Шушић је навео да је одбрана задовољна одлуком вијећа да укине притвор Братићевој јер су тиме потврђене тезе одбране да не постоје разлози за притвор, нити опасност од бјекства и утицаја на свједоке.
Он је нагласио да, иако је задовољан укидањем притвора, није сагласан са оцјеном да постоји основана сумња да је Братићева извршила кривично дјело.
Из Вишег суда у Подгорици јуче је саопштено да је Братићевој укинут притвор након што је Кривично вијеће уважило жалбе бранилаца, па је преиначено рјешење судије за истрагу овог суда од 17. фебруара и одбијен предлог Специјалног државног тужилаштва за одређивање притвора.
