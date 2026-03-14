Logo
Large banner

Бањалучка регија потенцијална дестинација за школска путовања

Аутор:

АТВ

14.03.2026

20:45

Коментари:

0
Фото: АТВ

Више од педесет директора школа из Србије борави у Бањалуци, гдје се разговара о могућностима да Република Српска буде једна од дестинација за организовање ђачких екскурзија.

Бањалука је домаћин дводневне посјете за више од 50 директора основних и средњих школа из свих крајева Србије, који су у бањалучку регију стигли како би се упознали са њеним потенцијалима за организовање ђачких екскурзија. Према правилнику о извођењу ђачких екскурзија Републике Србије, у области дјечијег омладинског туризма, Република Српска нема нема статус иностране дестинације, што олакшава организовање школских путовања и посјета.

Циљ посјете је да бањалучка регија у наредном периоду постане једна од значајних дестинација за школска путовања.

Из Туристичке агенција Бањалуке истичу да је ово значајна сарадња и да се континуираним радом може довести до значајног повећања броја долазака, али и упознавање нашег народа са Бањалуком као административним центром.

Пројекат је започет прије двије године, када су Бањалуку посјетили представници туристичких агенција из Србије с циљем да постане једна од дестинација за екскурзије.

Гости из Србије, осим Бањалуке, посјетиће и Крупу на Врбасу, Мркоњић Град, Балкану, Мањачу-огњиште Петра Кочића, Бањалучку пивару, Национални парк Козара и на крају Градишку. Република Српска би тако требало да постане неизоставно станица на мапи ђачких екскурзија из Србије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

putovanja

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner