Бањалучка регија потенцијална дестинација за школска путовања

Аутор:АТВ
14.03.2026
20:45
Коментари:0
Више од педесет директора школа из Србије борави у Бањалуци, гдје се разговара о могућностима да Република Српска буде једна од дестинација за организовање ђачких екскурзија.
Бањалука је домаћин дводневне посјете за више од 50 директора основних и средњих школа из свих крајева Србије, који су у бањалучку регију стигли како би се упознали са њеним потенцијалима за организовање ђачких екскурзија. Према правилнику о извођењу ђачких екскурзија Републике Србије, у области дјечијег омладинског туризма, Република Српска нема нема статус иностране дестинације, што олакшава организовање школских путовања и посјета.
Циљ посјете је да бањалучка регија у наредном периоду постане једна од значајних дестинација за школска путовања.
Из Туристичке агенција Бањалуке истичу да је ово значајна сарадња и да се континуираним радом може довести до значајног повећања броја долазака, али и упознавање нашег народа са Бањалуком као административним центром.
Пројекат је започет прије двије године, када су Бањалуку посјетили представници туристичких агенција из Србије с циљем да постане једна од дестинација за екскурзије.
Гости из Србије, осим Бањалуке, посјетиће и Крупу на Врбасу, Мркоњић Град, Балкану, Мањачу-огњиште Петра Кочића, Бањалучку пивару, Национални парк Козара и на крају Градишку. Република Српска би тако требало да постане неизоставно станица на мапи ђачких екскурзија из Србије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму