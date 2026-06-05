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Дијелови свуд по путу, саобраћај блокиран: Још један тежак удес на путевима Српске

Аутор:

АТВ
05.06.2026 18:08

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Удес у Пељавама код Лопара
Фото: Вибер

У веома кратком временском року на путевима Републике Српске догодила су се два тешка удеса.

Најприје је дошло до судара у мјесту Трњаци код Бијељине, да би се свега неколико минута касније десила незгода и у мјесту Пељаве код Лопара.

Саобраћај у Пељавама је потпуно блокиран, а дијелови аутомобила од силине удара су расути свуд по путу.

На мјесту догађаја је екипа полиције која би требало да изврши увиђај.

Још увијек нема званичних информација да ли је неко повријеђен у овој незгоди, али је видљиво да је на једном од возила настала огромна материјална штета.

Један ауто поред пута, други смрскан

Подсјећамо, нешто раније у мјесту Трњаци код Бијељине, у близини млина "Томић", дошло је до судара два возила.

Како се може видјети на фотографијама објављеним на друштвеним мрежама, један аутомобил завршио је поред пута, док је предњи крај другог возила потпуно смрскан.

Детаљније о томе на линку у наставку.

Удес у мјесту Трњаци код Бијељине

Хроника

Нови тежак удес у Српској: Један ауто поред пута, други смрскан

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Лопаре

удес

Полиција

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