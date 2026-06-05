Дијелови свуд по путу, саобраћај блокиран: Још један тежак удес на путевима Српске

Аутор:АТВ
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У веома кратком временском року на путевима Републике Српске догодила су се два тешка удеса.
Најприје је дошло до судара у мјесту Трњаци код Бијељине, да би се свега неколико минута касније десила незгода и у мјесту Пељаве код Лопара.
Саобраћај у Пељавама је потпуно блокиран, а дијелови аутомобила од силине удара су расути свуд по путу.
На мјесту догађаја је екипа полиције која би требало да изврши увиђај.
Још увијек нема званичних информација да ли је неко повријеђен у овој незгоди, али је видљиво да је на једном од возила настала огромна материјална штета.
Подсјећамо, нешто раније у мјесту Трњаци код Бијељине, у близини млина "Томић", дошло је до судара два возила.
Како се може видјети на фотографијама објављеним на друштвеним мрежама, један аутомобил завршио је поред пута, док је предњи крај другог возила потпуно смрскан.
Детаљније о томе на линку у наставку.
Хроника
Нови тежак удес у Српској: Један ауто поред пута, други смрскан
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