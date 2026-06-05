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Нови тежак удес у Српској: Један ауто поред пута, други смрскан

Аутор:

АТВ
05.06.2026 17:53

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Удес у мјесту Трњаци код Бијељине
Фото: Вибер

Нови тежак удес догодио се на путевима Републике Српске у петак у послијеподневним часовима.

До несреће је дошло у мјесту Трњаци код Бијељине, у близини млина "Томић".

Како се може видјети на фотографијама објављеним на друштвеним мрежама, један аутомобил завршио је поред пута, док је предњи крај другог возила потпуно смрскан.

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За сада нема информација да ли је неко у удесу повријеђен, нити како је до њега тачно дошло.

Саобраћај на овој дионици је успорен, али није обустављен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

судар

Бијељина

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