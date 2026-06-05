Нови тежак удес у Српској: Један ауто поред пута, други смрскан

Аутор:АТВ
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Нови тежак удес догодио се на путевима Републике Српске у петак у послијеподневним часовима.
До несреће је дошло у мјесту Трњаци код Бијељине, у близини млина "Томић".
Како се може видјети на фотографијама објављеним на друштвеним мрежама, један аутомобил завршио је поред пута, док је предњи крај другог возила потпуно смрскан.
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Дијелови свуд по путу, саобраћај блокиран: Још један тежак удес на путевима Српске
За сада нема информација да ли је неко у удесу повријеђен, нити како је до њега тачно дошло.
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