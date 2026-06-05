Огласила се Управа за ваздухопловство: Повријеђени трогодишњак превезен на Институт у Београд

Аутор:АТВ
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Трогодишњи дјечак, повријеђен у трагичном пожару у бањалучком насељу Лауш, превезен је хеликоптером у Београд на даље лијечење.
Потврђено је ово из Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске.
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"Припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске данас су око 15,00 часова извршили хитни медицински транспорт дјетета из Бањалуке на Институт мајка и дијете у Београду", навели су из Управе и додали:
"Ради се о трогодишњем дјечаку који је послат на хитно лијечење у Београд због повреда које је задобио данас у пожару у породичној кући у Бањалуци".
Подсјетимо, у пожару је погинуо дијете, старо годину и по дана, док су три особе повријеђене и збринуте у УКЦ Републике Српске.
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Увиђај на лицу мјеста је окончан, али узрок пожара није познат и наложена су вјештачења на утврђивању свих околности овог трагичног догађаја.
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