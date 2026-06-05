У пожару у Бањалуци страдало дијете старо годину и по дана!

Аутор:Огњен Матавуљ
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У пожару који се десио у кући у бањалучком насељу Лауш страдало је дијете старо годину и по, потврђено је за АТВ.
У пожару су повријеђене још три особе које су превезене на УКЦ Републике Српске.
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"Три пацијента су хоспитализована у Дневној болници Ургентног центра, за сада су стабилно, ван животне опасности, а опсервације су у току. Један пацијент, који је малољетно лице, хоспитализован је у Одјељењу интензивне терапије Клинике за дјечије болести", наводе из УКЦ-а
Како су додали, малољетни пацијент је био изложен удисању токсичних материја, чађи, гарежи, угљен-моноксида те врелог ваздуха.
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"Примјењују се све терапијске процедуре, али су све даље прогнозе преурањене", речено је за АТВ.
Из ПУ Бањалука речено је да је јутрос у 10,30 часова пријављено је да је у породичној кући у Бањалуци дошло до пожара.
"Полицијски службеници су одмах изашли на лице мјеста, као и припадници Ватрогасно - спасилачке бригаде града Бањалука и Службе хитне медицинске помоћи Бањалука, који су потврдили наводе пријаве.
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Припадници Ватрогасно - спасилачке бригаде града Бањалука су локализовали пожар, након чега је утврђено да је у пожару једно дијете смртно страдало, а једно задобило тешке тјелесне повреде и налази се на указивању љекарске помоћи на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске", наводе из Полицијске управе Бањалука.
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