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У пожару у Бањалуци страдало дијете старо годину и по дана!

Аутор:

Огњен Матавуљ
05.06.2026 12:55

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У пожару у Бањалуци страдало дијете старо годину и по дана!
Фото: ATV

У пожару који се десио у кући у бањалучком насељу Лауш страдало је дијете старо годину и по, потврђено је за АТВ.

У пожару су повријеђене још три особе које су превезене на УКЦ Републике Српске.

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"Три пацијента су хоспитализована у Дневној болници Ургентног центра, за сада су стабилно, ван животне опасности, а опсервације су у току. Један пацијент, који је малољетно лице, хоспитализован је у Одјељењу интензивне терапије Клинике за дјечије болести", наводе из УКЦ-а

Како су додали, малољетни пацијент је био изложен удисању токсичних материја, чађи, гарежи, угљен-моноксида те врелог ваздуха.

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"Примјењују се све терапијске процедуре, али су све даље прогнозе преурањене", речено је за АТВ.

Из ПУ Бањалука речено је да је јутрос у 10,30 часова пријављено је да је у породичној кући у Бањалуци дошло до пожара.

"Полицијски службеници су одмах изашли на лице мјеста, као и припадници Ватрогасно - спасилачке бригаде града Бањалука и Службе хитне медицинске помоћи Бањалука, који су потврдили наводе пријаве.

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Припадници Ватрогасно - спасилачке бригаде града Бањалука су локализовали пожар, након чега је утврђено да је у пожару једно дијете смртно страдало, а једно задобило тешке тјелесне повреде и налази се на указивању љекарске помоћи на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске", наводе из Полицијске управе Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

дијете пожар Бањалука

Бањалука

пожар

трагедија

Лауш

УКЦ Републике Српске

ПУ Бањалука

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