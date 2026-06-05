Ухапшен возач због давања мита

Аутор:АТВ
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Добојска полиција јуче је ухапсила лице иницијала А.И. из овог града, због постојања основа сумње да је извршило кривично дјело „Давање мита“.
Лице иницијала А.М. се сумњичи да је истог дана, око 09.30 часова, на подручју града Добоја приликом заустављања и контроле путничког возила марке „Мерцедес“ којим је управљало, полицијским службеницима понудило и оставило новац у роковник полицијског службеника како би одустали од вршења службене радње.
Лице А.М. је потом ухапшено, а предметне новчанице су приликом вршења увиђаја изузете.
Након документовања предмета против наведеног лица Републичком јавном тужилаштву Бања Лука биће достављен извјештај о извршеном кривичном дјелу, саопштено је испред ПУ Добој.
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