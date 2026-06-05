Трагедија у Бањалуци: Дијете страдало у пожару!

Аутор:АТВ
Коментари:0
У пожару који се десио данас у бањалучком насељу Лауш страдало је дијете старости шест година, потврђено је за портал Провјерено.
Пожар се догодио данас око 10.30. Након пријаве, на терен су узашли припадници Ватрогасне бригаде Бањалука, Хитна помоћ и припадници Полицијске станице Лауш.
Хроника
"Мућке" око возачких дозвола: Ухапшени у акцији "Кандидат" спроведени у Тужилаштво
У току је гашењу пожара, након чега ће бити обављен увиђај.
Хроника
Саобраћајка на брзој цести Бањалука-Лакташи, повријеђен мотоциклиста
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
14
32
14
30
14
19
14
11
14
01
Тренутно на програму