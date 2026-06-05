Logo
Large banner

Трагедија у Бањалуци: Дијете страдало у пожару!

Аутор:

АТВ
05.06.2026 11:16

Коментари:

0
Трагедија у Бањалуци: Дијете страдало у пожару!
Фото: АТV

У пожару који се десио данас у бањалучком насељу Лауш страдало је дијете старости шест година, потврђено је за портал Провјерено.

Пожар се догодио данас око 10.30. Након пријаве, на терен су узашли припадници Ватрогасне бригаде Бањалука, Хитна помоћ и припадници Полицијске станице Лауш.

Акција Кандидат

Хроника

"Мућке" око возачких дозвола: Ухапшени у акцији "Кандидат" спроведени у Тужилаштво

У току је гашењу пожара, након чега ће бити обављен увиђај.

Саобраћајка брза цеста

Хроника

Саобраћајка на брзој цести Бањалука-Лакташи, повријеђен мотоциклиста

(Провјерено)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Бањалука

Лауш

погинуло дијете

дијете пожар Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

3 ч

0
Акција "Брут": Ухапшена три полицајца због примања мита

Хроника

Акција "Брут": Ухапшена три полицајца због примања мита

4 ч

0
Први пут у историји Ватикана жена на челу институције

Свијет

Први пут у историји Ватикана жена на челу институције

4 ч

0
биткоин новац дигитално тржиште

Економија

Паника на крипто тржишту: Биткоин тоне, инвеститори продају

4 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

3 ч

0
"Мућке" око возачких дозвола: Ухапшени у акцији "Кандидат" спроведени у Тужилаштво

Хроника

"Мућке" око возачких дозвола: Ухапшени у акцији "Кандидат" спроведени у Тужилаштво

3 ч

0
Саобраћајка брза цеста

Хроника

Саобраћајка на брзој цести Бањалука-Лакташи, повријеђен мотоциклиста

4 ч

0
Акција "Брут": Ухапшена три полицајца због примања мита

Хроника

Акција "Брут": Ухапшена три полицајца због примања мита

4 ч

0

  • Најновије

14

32

Огласила се делегација ПИК-а: Настављају се консултације о именовању високог представника

14

30

Битно: О комуналним услугама

14

19

Дијете, које је повријеђено у пожару у Бањалуци, транспортовано у Београд

14

11

Малинић о пожару на Лаушу: Једна соба горјела, цијела кућа била у диму

14

01

Додик: Са руководством "Гаспрома" договорено да Српска и даље добија гас по повлашћеним цијенама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner