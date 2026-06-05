Трагедија у Бањалуци: Дијете страдало у пожару!

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У пожару који се десио данас у бањалучком насељу Лауш страдало је дијете старости шест година, потврђено је за портал Провјерено.

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