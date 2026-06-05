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Паника на крипто тржишту: Биткоин тоне, инвеститори продају

Аутор:

АТВ
05.06.2026 09:57

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биткоин новац дигитално тржиште
Фото: Pexel/ Alesia Kozik

Распродаја Биткоина продубила се у четвртак, а криптовалута је пала за више од 6% на око 62.750 долара прије него што се опоравила према 64.000 долара.

Највећа свјетска криптовалута била је под притиском распродаје у посљедњим сесијама. Расположење инвеститора погоршало се раније ове седмице након што је гигант дигиталне имовине Стратегy (МСТР) објавио да је продао токене први пут од 2022. године.

Иако је продаја 32 токена била само дио биткоин удјела компаније Стратегy, овај потез је уздрмао тржишта, јер је представљао одступање од агресивне стратегије куповине и задржавања компаније.

Кључни ниво подршке

Аналитичари су 65.000 долара сматрали кључним нивоом подршке.

„Ако би дошло до дуготрајног и значајног пробоја испод ове вриједности, то би повећало вјероватноћу да ће фебруарски минимум од 60.000 долара доћи до изражаја“, рекао је виши тржишни аналитичар Траде Нејшн Давид Морисон.

Ед Енгел из Компас Поинта примијетио је да је 26% продаје биткоина у посљедњих 30 дана остварено од инвеститора који су купили токен када је цијена била изнад 90.000 долара.

„Ова група највећих купаца била је отпорна током цијелог медвјеђег тржишта; међутим, коначно капитулирају како се БТЦ приближава новим цикличним минимумима“, рекао је Енгел у биљешци.

„То нас чини сигурнијима да је медвјеђе тржиште БТЦ-а у касној фази“, додао је он, преноси Банкар.

Потребан опрез

Ипак, аналитичари упозоравају на опрез упркос озбиљном паду цијена криптовалута.

„Иако се почињу појављивати неки знаци капитулације, докази још нису довољно увјерљиви да бих постао агресивно конструктиван у вези с главним валутама“, рекао је Сеан Фарел, шеф дигиталне имовине у Фундстрату, у недавној биљешци

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

биткоин

тржиште

новац

криптовалута

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