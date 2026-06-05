Крах зелене агенде у Америци: Активиран закон из Хладног рата!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе направиле су драстичан заокрет у енергетској политици најавом издвајања стотина милиона долара за оживљавање посрнуле индустрије угља. У плану је изградња нових постројења, што представља прве пројекте ове врсте у САД-у након више од једне деценије.
Амерички предсједник Доналд Трамп је у четвртак из Овалног кабинета потврдио издвајање 700 милиона долара намијењених за опоравак угљарског сектора. Према писању угледног листа Њујорк тајмс, дио ових средстава биће директно усмјерен на изградњу нових капацитета, што представља велики ударац за досадашње еколошке иницијативе.
Како би се овај процес максимално убрзао, америчка администрација посегнула је за несвакидашњим потезом – активиран је Закон о одбрамбеној производњи. Ријеч је о законодавству из доба Хладног рата које је историјски коришћено за хитно покретање и убрзање индустријске производње у временима велике националне потребе, преноси Кликс.
„Као резултат инвестиције у износу од 700 милиона долара, коју данас најављујем, заштитићемо 14 термоелектрана и 42 рудника угља“, изјавио је Трамп.
Нова америчка енергетска стратегија доноси конкретне кораке за ревитализацију овог сектора, а у првом плану је изградња двије нове термоелектране на угаљ, што ће бити прва таква постројења у САД-у након пуних 13 година. Поред тога, овај вишемилионски пакет обезбиједиће заштиту и оживљавање 14 постојећих термоелектрана, као и пријеко потребан спас за 42 рудника угља широм земље. Цјелокупан пројекат оживљавања ове индустрије биће заокружен изградњом једног новог извозног терминала.
Предсједник САД-а већ дуго заговара обнову ове америчке индустрије која је годинама у паду. Његовој најави у Бијелој кући присуствовали су бројни гувернери и законодавци из савезних држава које су традиционално богате угљем, попут Вајоминга и Западне Вирџиније.
Током свог обраћања, Трамп је више пута употријебио фразу о „прелијепом, чистом угљу“, иако је познато да је ријеч о фосилном гориву с највећим удјелом угљеника.
С друге стране, стручњаци из области екологије и енергетике оштро упозоравају на посљедице оваквог потеза. Према њиховим подацима, термоелектране на угаљ производе знатно више штетних загађивача и угљен-диоксида – који директно узрокује глобално загријавање – у поређењу с електранама на гас, соларним панелима или вјетротурбинама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 д0
Економија
3 д0
Свијет
3 ч0
Свијет
13 ч0
Економија
12 ч0
Економија
14 ч0
Економија
16 ч0
Економија
22 ч0
Најновије
10
19
10
14
10
03
10
01
09
57
Тренутно на програму