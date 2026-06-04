Почиње наплата услуге која је до сада била бесплатна

Аутор:АТВ
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Европска унија уводи привремену царину на све пошиљке вриједности до 150 евра које стижу из трећих земаља, укидајући претходно изузеће од царине.
Мјера ће ступити на снагу 1. јула 2026. године и директно ће утицати на цијене производа са популарних онлајн платформи.
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Сви грађани Хрватске, Словеније, као и остатка Европске уније, почеће да плаћају нову царину од три евра на мале пакете чија вриједност не прелази 150 евра, а који стижу из такозваних трећих земаља.
Одлука Савјета ЕУ укида претходно правило које је такве пошиљке изузимало од царина, а циљ је да се стане на крај нелојалној конкуренцији и уведе ред на тржиште, које је експлодирало посљедњих година.
Промјена ће највише погодити купце који наручују јефтине производе са платформи попут Шеина или Темуа, гдје трошак од три евра може представљати значајан проценат вриједности саме поруџбине.
Ова нова накнада није привремени тренд, већ први корак ка свеобухватној царинској реформи која се очекује 2028. године, а која ће потпуно промијенити начин на који увозимо робу.
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Разлог за овај потез лежи у невјероватном повећању броја малих пакета који свакодневно улазе у Европску унију, што преоптерећује царинске службе и ствара неравноправну ситуацију за домаће трговце.
Према подацима Европске комисије, само у 2024. години у ЕУ је стигло више од 4,6 милијарди пакета мале вриједности, што је у просјеку око 12 милиона пакета дневно.
Претходни систем је омогућавао продавцима ван ЕУ да искористе рупу у закону и понуде производе без царине, док су европски трговци били обавезни да поштују строжа правила, плаћају царине и придржавају се безбједносних стандарда.
Нова царина од три евра је замишљена као привремено рјешење које ће затворити овај канал без царине и послати јасну поруку да увоз малих пакета носи одређени трошак, док се не успостави нови, напреднији царински систем.
Практична примјена нове царине биће једноставна, али ће захтијевати пажњу купаца. За сваку категорију производа унутар пакета наплаћиваће се накнада од три евра, а категорија се дефинише према шестоцифреној царинској тарифи производа.
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То значи да ако пакет садржи неколико различитих врста робе, царина ће се обрачунавати за сваку од њих. На примјер, ако наручите пакет који садржи једну памучну мајицу и двије свилене мајице, сматраће се да пошиљка садржи двије различите категорије производа због различитих тарифних кодова. У овом случају, укупна царина ће бити шест евра, односно три евра за сваку врсту артикла.
Циљ овог поједностављеног модела је да се смањи сложеност за царинске системе који се већ боре са екстремним обимом пошиљки и да се правила одрже јасним за потрошаче.
Важно је нагласити да се ова нова царина разликује од ПДВ-а. Порез на додату вриједност на све комерцијалне пошиљке из трећих земаља, без обзира на њихову вриједност, обрачунава се од 1. јула 2021. године. Нова царина од три евра је додатни намет поред постојећег ПДВ-а.
Према најавама, наплата ће се највјероватније вршити путем постојећег ИОСС система, што значи да ће продавци наплаћивати царину директно од купца приликом плаћања на својим веб страницама, заједно са цијеном производа и ПДВ-ом.
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Овим би се административни посао пребацио на продавце и платформе, а царински службеници на границама би били растерећени. Такође, ову мјеру не треба мијешати са могућом "накнадом за руковање" о којој се још увијек расправља на нивоу ЕУ, а која би требало да покрије оперативне трошкове царинских администрација.
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