У земљотресу у Венецуели више од 30 погинулих, 700 особа повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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Привремена предсједница Венецуеле Делси Родригез изјавила је данас да су у земљотресима који су погодили земљу погинуле најмање 32 особе, а повријеђено 700 људи.
Такође је изјавила да очекује да ће број жртава расти, преноси Ројтерс.
Нафтна инфраструктура Венецуеле изгледа углавном нетакнута након снажних земљотреса, јачуне 7,5 и 7,2 степена који су погодили ту земљу.
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У Маракаибу, у близини мјеста гдје се налази велико нафтно средиште Језеро Маракаибо, локалне власти су саопштиле да нема ни повријеђених ни материјалне штете, а радник у рафинерији Ел Палито у близини Морона, епицентра земљотреса, рекао је да тамо није било штете, преноси Ројтерс.
Британска нафтна компанија Шел, која процјењује развој нафтних поља у Венецуели, саопштила је да су сви њени запослени у земљи на попису и да нема повреда.
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