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У земљотресу у Венецуели више од 30 погинулих, 700 особа повријеђено

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 08:34

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Комшије гледају срушене зграде након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у четвртак, 25. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP/Ariana Cubillos

Привремена предсједница Венецуеле Делси Родригез изјавила је данас да су у земљотресима који су погодили земљу погинуле најмање 32 особе, а повријеђено 700 људи.

Такође је изјавила да очекује да ће број жртава расти, преноси Ројтерс.

Нафтна инфраструктура Венецуеле изгледа углавном нетакнута након снажних земљотреса, јачуне 7,5 и 7,2 степена који су погодили ту земљу.

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У Маракаибу, у близини мјеста гдје се налази велико нафтно средиште Језеро Маракаибо, локалне власти су саопштиле да нема ни повријеђених ни материјалне штете, а радник у рафинерији Ел Палито у близини Морона, епицентра земљотреса, рекао је да тамо није било штете, преноси Ројтерс.

Британска нафтна компанија Шел, која процјењује развој нафтних поља у Венецуели, саопштила је да су сви њени запослени у земљи на попису и да нема повреда.

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Тагови :

Венецуела

земљотрес у Венецуели

Земљотрес

потрес

Делси Родригез

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