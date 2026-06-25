Logo

У Француској оборен температурни рекорд, 72 департмана под црвеним упозорењем

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 08:08

Коментари:

0
У Француској оборен температурни рекорд, 72 департмана под црвеним упозорењем
Фото: Tanjug / AP / Christophe Ena

Француска је забиљежила најтоплији дан од почетка мјерења 1947. године, док је број департмана под највишим, црвеним степеном упозорења због топлотног таласа повећан на 72.

Према подацима националне метеоролошке службе Метео Франс, национални термички индикатор, који представља просјечну температуру измјерену на референтним метеоролошким станицама широм земље, достигао је јуче 30 степени Целзијуса, пренио је Фигаро.

Ормуски мореуз

Свијет

Иран: Транзит кроз Ормуски мореуз могућ само уз координацију са нама

Тиме је оборен рекорд постављен само дан раније, када је просјечна температура износила 29,9 степени.

Метеоролози наводе да је врхунац топлотног таласа вјероватно достигнут, али упозоравају да ће данас бити изузетно спаран дан и тежак за становништво.

Додатних 14 департмана стављено је под црвено упозорење, па се под највишим степеном узбуне сада налази укупно 72 департмана у којима живи приближно три четвртине становништва Француске.

Метео Франс је саопштио да ће упозорење на црвени топлотни талас бити укинуто у 11 департмана на западу земље од вечерас у 22 часа.

hapsenje lisice

Свијет

Мушкарац из БиХ ухваћен на Малти са дрогом вриједном 4,5 милиона евра

Финистер, Кот д'Армор, Манш, Морбихан, Лоар-Атлантик, Вандеја, Шарант-Маритим, Жиронд, Ланд, Пиринеји-Атлантик и Горњи Пиринеји биће спуштени на наранџасти ниво упозорења најмање до петка.

Према прогнозама, захлађење ће најприје захватити атлантску обалу, гдје се вечерас очекују грмљавинске олује које би требало постепено да оборе температуре.

Ипак, метеоролози упозоравају да ће се хладнији ваздух споро ширити ка унутрашњости земље.

- Хладнији ваздух на западу тешко успијева да продре до остатка земље, а услови топлотног таласа задржаће се на већем дијелу територије током викенда - рекао је директор за институционалне односе у Метео Франсу, Беноа Томе.

Према његовим ријечима, максималне дневне температуре у многим областима Француске током наредних дана и даље ће се кретати између 40 и 42 степена Целзијуса.

Земљотрес Венецуела

Свијет

Драматични снимци из Венецуеле: Спасиоци претражују рушевине, страхује се да је број жртава велики

Највише температуре јуче измјерене су у западним дијеловима земље.

У мјестима Палуо у Вандеји и Пизос у департману Ланд забиљежено је 43,8 степени Целзијуса.

У Нанту и Ла Рошелу температура је достигла 42,2 степена, док је у Паризу измерено 40,3 степена.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

Рекордни топлотни талас

врућина

високе температуре ваздуха

Високе температуре

Коментари (0)

Прочитајте више

казне саобраћај аутомобили полиција

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

4 ч

0
Гром убио 90 оваца на алпском пашњаку, пастир затекао језив призор

Регион

Гром убио 90 оваца на алпском пашњаку, пастир затекао језив призор

5 ч

0
Голмана Мексика Гиљерма Очоу (13) саиграчи бацају у знак славља након утакмице Групе А на Свјетском првенству у фудбалу између Чешке и Мексика у Мексико Ситију, у сриједу, 24. јуна 2026.

Фудбал

Историјски дан на Мундијалу: Очоа писао историју

5 ч

0
Спасиоци претражују рушевине након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у срijеду, 24. јуна 2026. године.

Свијет

У Венецуели проглашено ванредно стање због два разорна земљотреса

5 ч

0

Више из рубрике

Ормуски мореуз

Свијет

Иран: Транзит кроз Ормуски мореуз могућ само уз координацију са нама

4 ч

0
Мушкарац из БиХ ухваћен на Малти са дрогом вриједном 4,5 милиона евра

Свијет

Мушкарац из БиХ ухваћен на Малти са дрогом вриједном 4,5 милиона евра

4 ч

0
Мушкарци ходају по рушевинама након земљотреса у Каракасу, Венецуела, срijеда, 24. јун 2026.

Свијет

Драматични снимци из Венецуеле: Спасиоци претражују рушевине, страхује се да је број жртава велики

4 ч

0
Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.

Свијет

Трамп: Земљотреси у Венецуели изазвали велики број жртава

5 ч

0

  • Најновије

12

31

Отишао на море да обрадује жену и дјеци, па је затекао са другим мушкарцем

12

24

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на 100 одсто

12

18

Додик: Дајем Бакиру сагласност да објави снимак нашег разговора

12

09

Ови симптоми указују да не пијете довољно воде

12

07

Минић: Изетбеговић од БиХ прави немогућу државну заједницу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима