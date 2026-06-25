У Француској оборен температурни рекорд, 72 департмана под црвеним упозорењем

Аутор:АТВ редакција
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Француска је забиљежила најтоплији дан од почетка мјерења 1947. године, док је број департмана под највишим, црвеним степеном упозорења због топлотног таласа повећан на 72.
Према подацима националне метеоролошке службе Метео Франс, национални термички индикатор, који представља просјечну температуру измјерену на референтним метеоролошким станицама широм земље, достигао је јуче 30 степени Целзијуса, пренио је Фигаро.
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Тиме је оборен рекорд постављен само дан раније, када је просјечна температура износила 29,9 степени.
Метеоролози наводе да је врхунац топлотног таласа вјероватно достигнут, али упозоравају да ће данас бити изузетно спаран дан и тежак за становништво.
Додатних 14 департмана стављено је под црвено упозорење, па се под највишим степеном узбуне сада налази укупно 72 департмана у којима живи приближно три четвртине становништва Француске.
Метео Франс је саопштио да ће упозорење на црвени топлотни талас бити укинуто у 11 департмана на западу земље од вечерас у 22 часа.
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Финистер, Кот д'Армор, Манш, Морбихан, Лоар-Атлантик, Вандеја, Шарант-Маритим, Жиронд, Ланд, Пиринеји-Атлантик и Горњи Пиринеји биће спуштени на наранџасти ниво упозорења најмање до петка.
Према прогнозама, захлађење ће најприје захватити атлантску обалу, гдје се вечерас очекују грмљавинске олује које би требало постепено да оборе температуре.
Ипак, метеоролози упозоравају да ће се хладнији ваздух споро ширити ка унутрашњости земље.
- Хладнији ваздух на западу тешко успијева да продре до остатка земље, а услови топлотног таласа задржаће се на већем дијелу територије током викенда - рекао је директор за институционалне односе у Метео Франсу, Беноа Томе.
Према његовим ријечима, максималне дневне температуре у многим областима Француске током наредних дана и даље ће се кретати између 40 и 42 степена Целзијуса.
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Највише температуре јуче измјерене су у западним дијеловима земље.
У мјестима Палуо у Вандеји и Пизос у департману Ланд забиљежено је 43,8 степени Целзијуса.
У Нанту и Ла Рошелу температура је достигла 42,2 степена, док је у Паризу измерено 40,3 степена.
(Танјуг)
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