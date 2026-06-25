Мушкарац из БиХ ухваћен на Малти са дрогом вриједном 4,5 милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Босне и Херцеговине, стар 44 године, ухапшен је и одмах спроведен у затвор на Малти након што је код њега пронађено око 35 килограма кокаина.
Према наводима малтешке полиције, дрога вриједна око 4,5 милиона евра на црном тржишту, била је сакривена у тајном одјељку унутар аутомобила држављанина БиХ, који је допловио трајектом из Позала.
Царински службеници су примијетили сумњиво понашање возача одмах по искрцавању у Великој луци у Ла Валети и затражили интервенцију полиције.
Осумњичени и возило су подвргнути додатним контролама прије него што је мушкарац ухапшен. Аутомобил је потом пребачен у гаражу полиције у Флоријани, гдје су истражитељи открили скривени простор са бројним пакетима за које се сумња да садрже кокаин.
Дрога је заплијењена и предата полицијским стручњацима из Одјељења за анализе, док је судија Џозеф Мифсуд наложио спровођење судске истраге. Судија Џин Паул Греч је рекао да се држављанин БиХ терети за увоз, трговину и илегално поседовање наркотика.
Оптужени се изјаснио да није крив ни по једној тачки оптужнице. Суд је одбио захтјев за пуштање на слободу уз кауцију и наредио замрзавање имовине осумњиченог. Он ће остати у притвору у затвору Корадино до окончања истрага.
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