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Мушкарац из БиХ ухваћен на Малти са дрогом вриједном 4,5 милиона евра

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 07:42

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Мушкарац из БиХ ухваћен на Малти са дрогом вриједном 4,5 милиона евра
Фото: Pixabay

Држављанин Босне и Херцеговине, стар 44 године, ухапшен је и одмах спроведен у затвор на Малти након што је код њега пронађено око 35 килограма кокаина.

Према наводима малтешке полиције, дрога вриједна око 4,5 милиона евра на црном тржишту, била је сакривена у тајном одјељку унутар аутомобила држављанина БиХ, који је допловио трајектом из Позала.

Царински службеници су примијетили сумњиво понашање возача одмах по искрцавању у Великој луци у Ла Валети и затражили интервенцију полиције.

Пакети с дрогом скривени на тајном мјесту

Осумњичени и возило су подвргнути додатним контролама прије него што је мушкарац ухапшен. Аутомобил је потом пребачен у гаражу полиције у Флоријани, гдје су истражитељи открили скривени простор са бројним пакетима за које се сумња да садрже кокаин.

Дрога је заплијењена и предата полицијским стручњацима из Одјељења за анализе, док је судија Џозеф Мифсуд наложио спровођење судске истраге. Судија Џин Паул Греч је рекао да се држављанин БиХ терети за увоз, трговину и илегално поседовање наркотика.

Остаје у затвору

Оптужени се изјаснио да није крив ни по једној тачки оптужнице. Суд је одбио захтјев за пуштање на слободу уз кауцију и наредио замрзавање имовине осумњиченог. Он ће остати у притвору у затвору Корадино до окончања истрага.

(Независне)

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Тагови :

Дрога

хапшење

Босна и Херцеговина

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