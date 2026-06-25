Гром убио 90 оваца на алпском пашњаку, пастир затекао језив призор

Аутор:АТВ редакција
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Око 90 оваца угинуло је након удара грома на алпском пашњаку код Крашјег Врха на сјеверозападу Словеније, саопштила је словеначка Агенција за безбједност хране, ветеринарство и заштиту биља.
Како је наведено, надлежна служба је 24. јуна примила пријаву о угинућу приближно 90 оваца које су пасле на подручју Крашјег Врха.
Већина угинулих животиња налазила се на стрмој и тешко приступачној падини, а на лешевима су уочени трагови карактеристични за смрт усљед удара грома, укључујући и опекотине.
Стадо је први затекао пастир који повремено обилази животиње на испаши.
Инспектори су обавили увиђај и утврдили да су страдале овце припадале четрнаесторици различитих власника из Пољопривредне заједнице Крашји Врх.
Према наводима Агенције, овце су на планински пашњак изведене до 20. јуна, а прије испаше су уредно третиране против паразита и нису показивале никакве знакове болести.
Надлежне службе су закључиле да је узрок масовног угинућа био удар грома, преноси Глас Српске.
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