Logo

Гром убио 90 оваца на алпском пашњаку, пастир затекао језив призор

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 07:27

Коментари:

0
Гром убио 90 оваца на алпском пашњаку, пастир затекао језив призор
Фото: Pixabay

Око 90 оваца угинуло је након удара грома на алпском пашњаку код Крашјег Врха на сјеверозападу Словеније, саопштила је словеначка Агенција за безбједност хране, ветеринарство и заштиту биља.

Како је наведено, надлежна служба је 24. јуна примила пријаву о угинућу приближно 90 оваца које су пасле на подручју Крашјег Врха.

Већина угинулих животиња налазила се на стрмој и тешко приступачној падини, а на лешевима су уочени трагови карактеристични за смрт усљед удара грома, укључујући и опекотине.

Стадо је први затекао пастир који повремено обилази животиње на испаши.

Овце припадале четрнаесторици различитих власника

Инспектори су обавили увиђај и утврдили да су страдале овце припадале четрнаесторици различитих власника из Пољопривредне заједнице Крашји Врх.

Према наводима Агенције, овце су на планински пашњак изведене до 20. јуна, а прије испаше су уредно третиране против паразита и нису показивале никакве знакове болести.

Надлежне службе су закључиле да је узрок масовног угинућа био удар грома, преноси Глас Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Овце

удар грома

Словенија

Стадо оваца

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.

Свијет

Трамп: Земљотреси у Венецуели изазвали велики број жртава

5 ч

0
Голмана Мексика Гиљерма Очоу (13) саиграчи бацају у знак славља након утакмице Групе А на Свјетском првенству у фудбалу између Чешке и Мексика у Мексико Ситију, у сриједу, 24. јуна 2026.

Фудбал

Историјски дан на Мундијалу: Очоа писао историју

5 ч

0
Спасиоци претражују рушевине након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у срijеду, 24. јуна 2026. године.

Свијет

У Венецуели проглашено ванредно стање због два разорна земљотреса

5 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијена нафте и данас у паду

5 ч

0

Више из рубрике

Хемијско оружје пронађено у Сјеверној Македонији

Регион

Хемијско оружје пронађено у Сјеверној Македонији

14 ч

0
О Трговској гори и у Загребу: Хрватска не одустаје, БиХ не посустаје

Регион

О Трговској гори и у Загребу: Хрватска не одустаје, БиХ не посустаје

15 ч

0
Вјесник Загреб

Регион

Срушен најпознатији загребачки небодер

16 ч

0
Несвакидашњи призор забиљежен је у Рибници код Обровца у Хрватској, гд‌је је делфин допливао готово до саме обале и изазвао одушевљење међу купачима.

Регион

Несвакидашња сцена у Хрватској: Делфин се придружио купачима

22 ч

0

  • Најновије

12

31

Отишао на море да обрадује жену и дјеци, па је затекао са другим мушкарцем

12

24

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на 100 одсто

12

18

Додик: Дајем Бакиру сагласност да објави снимак нашег разговора

12

09

Ови симптоми указују да не пијете довољно воде

12

07

Минић: Изетбеговић од БиХ прави немогућу државну заједницу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима