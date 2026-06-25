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Цијена нафте и данас у паду

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 07:10

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Цијене нафте и данас су оствариле благи пад, па се сирова нафта продаје за 69,4 долара по барелу, а Брент нафта за 72,6 долара.

Цијене се приближавају вриједностима које су забиљежене прије почетка сукоба на Блиском истоку, јер је све већи број танкера наставио пловидбу кроз Ормуски мореуз усљед напретка у мировним преговорима између САД-а и Ирана, пише Трејдинг економикс.

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Цијена злата пала је на 3.993,49 долара за тројску унцу (тројска унца износи 31,10 грама), а цијена пшенице је 586,79 долара за бушел (бушел износи 27,216 кг) што је за 1,04 више него у сриједу.

Вриједност евра у односу на долар данас износи 1,14 долара.

(Танјуг)

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Тагови :

Нафта

пад цијена нафте

цијене нафте

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