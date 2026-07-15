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Сијарто поднио оставку на мјесто посланика

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 16:32

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Петер Сијарто
Фото: Таnjug/AP Photo/Virginia Mayo

Петер Сијарто поднио је оставку на посланички мандат.

Та информација је објављена на друштвеним мрежама, гдје се наводи и да је прихватио понуду за међународну функцију у компанији BYD.

Како је навео у објави, разлог за повлачење из парламента јесте, како каже, изузетно значајна понуда једне од водећих компанија свјетске привреде.

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У објави се истиче да је BYD једна од највећих успјешних прича аутомобилске индустрије у посљедњих двадесет година, као и водећи свјетски произвођач возила на нову енергију.

Од данас ће, према сопственим наводима, Сијарто ће обављати функцију руководиоца задуженог за спољне односе компаније и развој нових пословних области у оквиру групације BYD.

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Тагови :

Мађарска

Петер Сијарто

оставка

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