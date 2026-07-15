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Ковачевић: Источно Сарајево поносно на своју улогу у стварању Српске

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 17:02

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић поручио је да су покушаји стварања подјела између Бањалуке и Источног Сарајева неприхватљиви.

Истакао је да грађани Источног Сарајева доживљавају Бањалуку као свој главни град и да су поносни и на институције Републике Српске у Бањалуци и на улогу свог града у њеном стварању.

Обраћајући се делегату Ненаду Вуковићу који је водио полемику о односима Источног Сарајева и Бањалуке и подјелу између та два града током расправе о Приједлогу закона о Суду БиХ, Ковачевић је нагласио да је срамота покушавати да се код становника Источног Сарајева ствара било каква негативна емоција према Бањалуци.

"Колега Вуковићу, срам да вас буде што покушавате да правите подјелу између Пала и Бањалуке и што покушавате да створите било какву негативну емоцију код становника Источног Сарајева према Бањалуци. Ја сам на Палама редовно, барем једном мјесечно. У граду Источно Сарајево сам стално. Људи у Источном Сарајеву воле Бањалуку као свој главни град. Немају никакве емоције да је њима нешто отето", нагласио је Ковачевић, преноси РТРС.

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Он је навео да су становници Источног Сарајева поносни на институције Републике Српске у Бањалуци – Палату Републике, Владу и Народну скупштину, али и на улогу Источног Сарајева у стварању Републике Српске, те да траже да то буде препознато.

"Источно Сарајево је моје, једнако колико је моја и Бањалука. И то вам сигурно неће проћи", поручио је Ковачевић.

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Тагови :

Радован Ковачевић

Источно Сарајево

Бањалука

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