"Милорад Додик је спријечио ширење надлежности Суда БиХ"

Аутор:АТВ редакција
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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да је предсједник Милорад Додик успио да спријечи намјеру проширења надлежности Суда БиХ.
Ковачевић напоменуо да је Додик спријечио да буде формиран врховни суд који би наткровио комплетно правосуђе БиХ.
"Милорад Додик успио је то да скине са дневног реда. Па је тражено да то не буде врховни суд, него да буде виши суд, који би био исто што и врховни, само би се другачије звао. Па је Милорад Додик и то скинуо са дневног реда и добио сагласност из Сарајева да се то скине са дневног реда", подсјетио је Ковачевић токо расправе о Приједлогу закона о Суду БиХ.
Ковачевић је нагласио да је Додик обезбиједио да се само ради о апелационом одјељењу чије сједиште треба да буде у Републици Српској.
"И то је посао који ћемо успјети да завршимо на тај начин, дакле одвајање, издвајање апелационог одјељења, његово премјештање са сједиштем у Републику Српску, без било каквог ширења надлежности Суда БиХ и без било каквог задирања у јасне надлежности ентитетских судова", истакао је Ковачевић, преноси Срна.
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