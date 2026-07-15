Човјек преминуо кад су га изуједале осе: Стручњак за уклањање инсеката објаснио како је дошло до трагедије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Трагедија која се догодила у Винчи потресла је јавност.
Мушкарац Н. М. (39) преминуо је након што га је напао и дивљачки изуједао рој оса, а како је Курир писао, инсекти су му нанијели бројне убоде у предјелу главе и врата. Када му је нагло позлило, несрећни мушкарац је хитно превезен у Дом здравља у Калуђерици гдје су љекари дали све од себе и покушали да му спасу живот, али је он, нажалост, убрзо преминуо.
Свијет
Грчка пооштрила контроле на плажама: Казне су папрене
Овај трагични догађај поново је отворио питање колико убоди ових инсеката могу бити смртоносни и како треба реаговати у секундама које често значе живот. Тим поводом огласио се Владица Станковић, познати стручњак за уклањање опасних инсеката, који је детаљно објаснио понашање ових створења и опасности које носе њихова гнијезда.
- Постоје двије врсте оса, оне које праве мање, лоптасте кошнице и оне које праве дугуљасте веће кошнице. Те које праве дугуљасте веће кошнице као код стршљена, имају више легла, више јединки и агресивније су. Те колоније се могу наћи на много мјеста — свуда гдје је сунчано и неприступачно, на примјер на гробљима око гробова, на таванима кућа, у земљи, на дрвету - упозорава Станковић.
Он истиче да осе посједују механизам који алармира читаву колонију када се осјете угрожено, што објашњава зашто жртве често заврше са десетинама убода.
- Када вас убоде једна оса она испушта феромоне који привлаче друге осе и оне убадају на исто мјесто. Узрок смрти код уједа оса је анафилактички шок. Може да убије један убод, а може да се деси и десет убода и да останете живи и да вам не буде ништа. То зависи од тога да ли сте алергични. Отров улази у крвоток и сужава зидове артерија, изазива притисак на организам и кисеоник пада испод 15 процената, тада долази до гушења - објашњава.
Сцена
Пријовићка искрено о браку са Филипом: ''Он је све промијенио''
Како бисмо боље разумјели шта се заправо дешава у тијелу током анафилактичког шока, важно је нагласити да је ријеч о екстремној и системској алергијској реакцији. Када отров осе (који садржи протеине, пептиде и хистамине) доспије у крвоток особе која је алергична, њен имуни систем реагује пребурно. Умјесто да се бори локално на мјесту убода, тијело ослобађа огромну количину хистамина и других хемијских једињења у читав организам.
Ова хемијска "олуја" изазива нагло ширење (дилатацију) крвних судова, што доводи до катастрофалног пада крвног притиска. Истовремено, долази до грчења глатких мишића у дисајним путевима (бронхоспазма) и отицања ткива, нарочито у предјелу грла и језика (ларингеални едем). Због тога ваздух не може да допре до плућа, ниво кисеоника у крви драматично опада, а витални органи остају без хране, што за само неколико минута може довести до гушења и застоја рада срца. Уколико се ујед догоди директно у главу, врат или велики крвни суд, отров се шири још брже, а оток дисајних путева наступа готово тренутно.
Владица Станковић апелује на грађане да увијек имају припремљен план у случају уједања, јер прва помоћ може купити драгоцјено вријеме.
Свијет
Метеоролошка служба упозорила: Екстремни временски услови постају стална појава
- У случају да дође до убода, треба да се што прије сажваће лијек за алергију да се да шанса тијелу да се отров успори довољно док не стигнете до прве здравствене установе. Тамо љекари преузимају и они ће вам помоћи. Наравно велика је разлика да ли вас је убо инсект у неку велику артерију или мишић. У сваком случају ништа се неће десити уколико нисте алергични, можда ћете се осјећати лоше и бољеће вас, али нећете умријети - закључује Станковић.
Подсјетимо, Н.М. (39), супруг и отац троје дјеце, изгубио је живот на најбизарнији и најтрагичнији начин – након напада роја оса.
- Он је био човјек златног срца, увијек ту да помогне. Код њега смо сви ми из улице возили кола на сервис. Синоћ је само хтио да помогне комшиници која се тек породила. Хтио је да јој премјести сто - рекла је комшиница за мушкарца.
Према њеним ријечима, нико није ни слутио да се унутар стола сакрио читав рој оса.
Док га је помјерао, осе су кренуле на њега. Ујеле су га више пута, право по глави и врату. У тренутку му је позлило. Одвезли су га у Дом здравља, надали смо се да ће га спасити, а онда је стигла та страшна вијест.
Свијет
Међу страдалима у заглављеном лифту и један Балканац
- Његово најмлађе дијете треба ове године да крене у први разред - додаје комшиница.
Иза Н.М. остало је троје дјеце и супруга, а за цијело насеље ово остаје рана која неће тако лако зарасти.
Стручњаци упозоравају да ови инсекти углавном бирају заклоњена, сува и мирна мјеста, због чега њихова гнијезда често остану непримјећена све док им се човјек не приближи.
Једно од омиљених мјеста за папирна гнијезда јесу стрехе, надстрешнице и дијелови крова заштићени од кише и вјетра. Ако их дуго нисте прегледали, вриједи бацити поглед, нарочито током љета.
Простори који се ријетко користе идеални су за осе и стршљене. Ако приликом уласка чујете појачано зујање или примјетите инсекте који улазе кроз исти отвор, могуће је да се унутра налази гнијездо.
Савјети
Убаците ово у кутију са хљебом и остаће свјеж до 7 дана
Греде, углови плафона и мјеста иза одложених ствари често представљају погодно склониште. Посебно обратите пажњу ако објекат дуго није отваран.
Стршљени веома често користе природне шупљине у старим стаблима, гдје су заштићени од временских услова и предатора.
Поједине врсте оса праве гнијезда ниско у жбуњу или међу густим гранама. Због тога треба бити опрезан приликом кошења траве или орезивања растиња.
Мало људи зна да поједине врсте оса користе напуштене рупе које су ископали глодари или друге животиње. Таква гнијезда посебно су опасна јер се готово не виде док их неко случајно не узнемири.
Ако примјетите да осе или стршљени непрестано улазе и излазе кроз исти мали отвор на фасади или око прозора, могуће је да се гнијездо налази унутар зида или кутије за ролетне.
Фудбал
Кобна рутина: Откривен разлог смрти бившег фудбалског репрезентативца (44)
Столови, клупе, украсни елементи, дјечије кућице и други предмети који се ријетко помјерају могу постати мјесто за мање колоније.
Гнијездо често није први знак упозорења. Ако примјетите да више оса или стршљена упорно улијеће и излијеће кроз исти отвор на фасади, испод стрехе или из жбуња, велика је вјероватноћа да се у близини налази колонија. Стручњаци савјетују да тада не покушавате да приђете ближе како бисте провјерили одакле инсекти излазе.
Једна колонија оса или стршљена може током љета да броји од неколико стотина до више хиљада јединки, због чега стручњаци савјетују да се гнијезду никада не прилази без заштите.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Најновије
18
18
18
11
18
09
18
02
17
54
Тренутно на програму