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Пријовићка искрено о браку са Филипом: ''Он је све промијенио''

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 16:58

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Александра Пријовић, нови албум
Фото: YouTube/printscreen

Албум који је недавно представила Александра Пријовић, под називом „Бол и алкохол“, већ је изазвао велико интересовање јавности.

У емотивном и ексклузивном интервјуу, пјевачица је отворила душу о браку са Филипом Живојиновићем, мајчинству, али и сузама које су пратиле креативни процес стварања нових пјесама.

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Александра Пријовић је открила која јој је пјесма посебно блиска и због чега је плакала током њеног стварања, преноси Блиц.

– Свака пјесма носи неку своју енергију и емоцију, али пјесма „Олово” ми је једна од најдражих у каријери. Плакала сам кад ју је Филип направио, плакала кад сам гледала спот, и све то у круг док су је људи око мене слушали и доживјели на исти начин. Испоставило се да ју је и публика доживјела баш као и ја – рекла је она.

Александра је открила да ли данас има неку велику жељу или сан који још није остварила.

– Превише би било да имам неких жеља јер су сви око мене здрави, срећни, сложни... Радим посао који волим. Шта више? Али увијек могу да наставим да сањам, од тога не одустајем… – рекла је она.

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“Филип је промијенио све”

Пријовићка често истиче да без Филипа не би била ту гдје јесте и да је ово њихов заједнички успијех, а сада је признала шта је он промијенио у њеном животу и каријери од тренутка када су се упознали.

– Филип је промијенио све. Поред њега сам научила много о животу, и приватно и пословно. Зато увијек кажем да је све ово наше, јер да њега није било, ништа не би било исто – казала је Александра.

А потом је открила како она и Филип балансирају између брака и посла.

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– За нас је све то негдје исто. Зивимо заједно приватно и пословно. Сваки дан. Мислим да је то наш плус и захвални смо на таквој прилици. У послу се деси да имамо некад различита мишљења, али циљ нам је увијек исти па се брзо договоримо – рекла је она.

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Тагови :

Александра Пријовић

Филип Живојиновић

Пјевачица

естрада

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