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Карлеуша без кочнице: Жена вара само кад није вољена

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 07:24

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Јелена Карлеуша
Фото: Youtube/AmiG Show

Поп звијезда Јелена Карлеуша још једном је показала да нема табу тема. У разговору са Огњеном Амиџићем отворено је говорила о свом животу, каријери и искуствима, откривајући низ досад непознатих детаља.

- Када си се највише у животу разочарала? - питала је водитељка Тијана, на шта је Јелена рекла

- Много пута сам се разочарала и у себе и у људе, у сараднике, љубав... Само никада у моју дјецу, најближе пријатеље, породицу и у моје животиње. Када бих морала да издвојим једну ствар, чак можда више од љубави разочарали су ме деценијски сарадници који су ме издали када ми је било тешко - рекла је Карлеуша, а потом је услиједило питање у коју особу са естраде се највише огрешила.

- Ја се врло агресивно браним, а кад узвратим ударац то боли. Никад не нападам из чиста мира. Не бих могла да кажем да сам се огрешила, јер сам увијек имала разлог да задајем ударце. Многи су се огрешили о мене, они којима сам пружила руку и помогла. Ни у љубави се никад нисам огрешила без разлога, жена вара само кад је несрећна, усамљена, невољена. Жене не варају због с**са, жене варају кад нису вољене - признала је Карлеуша.

Нема богате удвараче, све плаћа сама

- Да ли је тешко финансирати каријеру кад не наступаш? - гласило је питање, а Карлеуша је признала да има велику помоћ пријатеља.

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- Уз помоћ озбиљних пријатеља као што је Жељко Митровић. Немам богате удвараче, немам богатог мужа, тако да ћу морати да платим све сама - рекла је Јелена.

Јелену су потом питали да ли постоји мушкарац са домаће јавне сцене са којим би могла себе да замисли у озбиљној вези или браку.

- То би морао да буде неко ко би поносно сјео поред мене, који би се поносно сликао са мном, ко би ме држао за руку, ко би прихватио моју дјецу, који би био поносан на моје име, значи неко ко је геј дефинитивно. Мушкарци имају предрасуду да сам ја Јелена Карлеуша, то ме јако боли и фрустрира, тако ме ословљавају. Ја сам једноставна жена жељна љубави, пажње, држања за руку. Мени се изгледа не да по том основу, ја сву љубав и пажњу, сам доживјела захваљујући људима који ме воле, а то су моји фанови. Хвала им што су били уз мене тако јуначки, храбро, хвала вам, због вас сам ја ту где јесам - рекла је Јелена Карлеуша.

(курир)

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Тагови :

Јелена Карлеуша

варање

Пјевачица

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