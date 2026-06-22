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Огласила је Јована Јеремић поводом везе Душка Тошића

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 16:18

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Јована Јеремић
Фото: Youtube/Blic

Водитељка Јована Јеремић огласила се поводом вијести да је Душко Тошић окончао краткотрајну романсу са Нором, а њен коментар привукао је велику пажњу на друштвеним мрежама.

Наиме, како је Информер први писао, Душко Тошић је ставио тачку на везу са извесном Нором, а спекулације о раскиду подгрејане су након што ју је уклонио са листе пријатеља на Инстаграму.

Вијест је одјекнула попут бомбе и изазвала бројне реакције, а међу онима који су одлучили да је прокоментаришу нашла се "краљица шера".

"Једна је ЈК", написала је Јована Јеремић уз емотикон срца, стављајући до знања да сматра да Тошић тешко може пронаћи партнерку која би могла да замијени мајку његове дјеце.

Подсјетимо, Јована никада није крила симпатије према Јелени Карлеуши и више пута је истицала да јој је велика жеља била да угости "малу од скандала" у најгледанијем јутарњем програму који води. Та жеља јој се ове године и остварила, када је Карлеуша била гошћа емисије током божићних и васкршњих празника.

(информер)

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Тагови :

Јована Јеремић

Јелена Карлеуша

Душко Тошић нова дјевојка

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