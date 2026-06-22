Опет врели кадрови: Дара Бубамара не престаје да провоцира, а сад и у друштву дечка

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Дара Бубамара је с млађим дечком, након Италије, отпутовала на одмор у Ровињ, а сада је подијелила снимак и показала како се опушта на мору.
Дара Бубамара је на свом Инстаграму објавила снимак настао, док се пјевачица опуштала и пливала, а све вријеме ју је снимао њен дечко.
"Љубав моја, како плива", рекао је док је снимао пјевачицу, а нема сумње да љубав цвјета и да њих двоје уживају пуним плућима у Ровињу, те је показала поглед из луксузног хотела. Пјевачица је недавно предах од напорног радног викенда потражила и на Сардинији, луксузном италијанском острву.
Иначе, Дара Бубамара је недавно у јавности показала свог новог, млађег дечка, који ју је допратио на снимање емисије гдје су пред свима размијенили сочан пољубац.
"Довезао ме, отворио врата и пољубио. Ми се не кријемо, само не желимо да се експонирамо. Мој дечко и ја смо заједно годину дана", открила је Дара и додала да су започели и заједнички живот, истичући да њен партнер "вози њихов ауто".
Како је навела, он је раније живио у Дубаију, а сада је отворио своју фирму.
На шаљива питања о њиховом интимном односу и изјави код Баке Прасета о томе "како њен дечко издржава од 4 до 7", Дара Бубамара је кратко уз осмијех поручила:
"Ми уживамо сваки дан", преноси Аваз
Дара се дотакла и теме проширења породице с новим изабраником, рекавши да "Бог све диктира", баш као и све остале ситуације у њеном животу.
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