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Опет врели кадрови: Дара Бубамара не престаје да провоцира, а сад и у друштву дечка

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 16:00

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пјевачица Дара Бубамара
Фото: Instagram/Dara Bubamara Official

Пјевачица Дара Бубамара је с млађим дечком, након Италије, отпутовала на одмор у Ровињ, а сада је подијелила снимак и показала како се опушта на мору.

Дара Бубамара је на свом Инстаграму објавила снимак настао, док се пјевачица опуштала и пливала, а све вријеме ју је снимао њен дечко.

"Љубав моја, како плива", рекао је док је снимао пјевачицу, а нема сумње да љубав цвјета и да њих двоје уживају пуним плућима у Ровињу, те је показала поглед из луксузног хотела. Пјевачица је недавно предах од напорног радног викенда потражила и на Сардинији, луксузном италијанском острву.

Дара Бубамара
Дара Бубамара

Ко је дечко Даре Бубамаре

Иначе, Дара Бубамара је недавно у јавности показала свог новог, млађег дечка, који ју је допратио на снимање емисије гдје су пред свима размијенили сочан пољубац.

"Довезао ме, отворио врата и пољубио. Ми се не кријемо, само не желимо да се експонирамо. Мој дечко и ја смо заједно годину дана", открила је Дара и додала да су започели и заједнички живот, истичући да њен партнер "вози њихов ауто".

Како је навела, он је раније живио у Дубаију, а сада је отворио своју фирму.

НОВИ ДЕЧКО ЈОЈ "СВЕ УГАЂА"

На шаљива питања о њиховом интимном односу и изјави код Баке Прасета о томе "како њен дечко издржава од 4 до 7", Дара Бубамара је кратко уз осмијех поручила:

"Ми уживамо сваки дан", преноси Аваз

Дара се дотакла и теме проширења породице с новим изабраником, рекавши да "Бог све диктира", баш као и све остале ситуације у њеном животу.

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