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Енес Беговић крио да је болестан: "Имао сам неколико оперативних захвата"

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 13:43

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Енес Беговић, пјевач
Фото: Youtube / Printscreen/ Nikad nije kasno

Пјевач Енес Беговић суочио се са трагичним губитком сина прије неколико година, када се повукао из јавности, а након повратка на сцену убрзо је поново нестао, што је забринуло фанове.

Пјевач Енес Беговић суочио се са трагичним губитком сина прије неколико година, када се повукао из јавности, а након повратка на сцену убрзо је поново нестао, што је забринуло фанове.

Иако није желио да се зна о томе, признао је како је имао здравствених проблема.

“Имао сам доста здравствених проблема, који су сада, хвала Богу, иза мене. Имао сам неколико оперативних захвата и због тога се нисам појављивао ни у медијима, ни на наступима”, рекао је Беговић и додао:

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"Сада сам, хвала Богу, добро и полако се, уз одобрење доктора, враћам обавезама. Велико хвала професору доктору који ме је лечио и свим запосленима на његовој приватној клиници. Захваљујем им од срца за све оно што су ми пружили током мог лечења и опоравка", рекао је пјевач.

(ГрандТВ)

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Тагови :

Енес Беговић

Пјевач

Болест

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