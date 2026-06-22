Познату спортисткињу прегазио ауто

Аутор:АТВ редакција
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Тешке вијести погодиле су словачки и свјетски спорт: у 24. години преминула је словачка репрезентативка у стреличарству Дениса Хурбан Баранкова.
О томе је јавност у понедјељак обавијестио Словачки стреличарски савез (СЛЗ) на својој званичној Фејсбук страници.
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"Са дубоким жаљењем и великом тугом примили смо шокантну вијест да је у ноћи између недјеље и понедјељка, у 24. години, преминула Дениса Хурбан Баранкова, жртва трагичних околности. Њеном супругу Владимиру Хурбану, цијелој породици, свим ближњима и пријатељима двоструке олимпијке, у име Словачког стреличарског савеза и спортске заједнице, желимо много снаге у овим изузетно тешким тренуцима суочавања са изненадним и огромним губитком. Са поштовањем се сјећамо. Никада нећемо заборавити", пише у саопштењу СЛЗ-а.
Према информацијама ТВ Маркиза, Баранкову је у недјељу увече ударио аутомобил на паркингу у братиславском насељу Петржалка. Заједно са њом, повреде је задобила и једанаестогодишња дјевојчица, обје су превезене у болницу.
Хурбан Баранкова је представљала Словачку на Олимпијским играма у Токију 2020. и у Паризу 2024. На Европском првенству 2021. године освојила је бронзу у дисциплини олимпијски лук, што је била прва историјска медаља за Словачку на континенталном шампионату.
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