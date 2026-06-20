Најбољи теквондисти одмјерили снаге на првенству БиХ у Лакташима

Аутор:АТВ редакција
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Дворана Лакташи била је поприште сјајних борби за медаље у оквиру 11. по реду Теквондо Првенства БиХ. Око 300 такмичара борило се за одличја, а међу њима и момци који су у минулом периоду направили запажене међународне резултате.
Своје прве теквондо кораке уче и они најмлађи. Освојене су прве медаље, а још важније, ту је и драгоцјено искуство за будућност.
Технички организатор првенства је теквондо савез Републике Српске.
Од најмлађих до најискуснијих, такмичари су демонстрирали квалитет, борбеност и спортски дух, а освојене медаље биће додатан мотив за нове изазове и такмичења.
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