Вукомановић брани појас у Београду

Аутор:Никола Лучић
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Све је спремно за меч за WBC International Silver појас у суперлакој категорији, који је заказан за вечерас Арени Ложионица у Београду, иако изазивач Дерик Кваје није успио да испуни уговорену тежину на званичном мјерењу.
Шампион Томислав Вукомановић успјешно је прошао вагу, док је Кваје премашио лимит тежинске категорије за више од четири килограма. Након званичног састанка о правилима, којем су присуствовали представници организатора, оба тима и представници бораца, одлучено је да ће се меч одржати према плану.
Пошто Кваје није испунио тежински лимит, само ће Вукомановић имати право да задржи шампионски појас у случају побједе. Уколико српски шампион побиједи, то ће се рачунати као успјешна одбрана његове WBC International Silver титуле у суперлакој категорији.
Међутим, уколико Кваје побиједи, он неће имати право да освоји шампионски појас због тога што није прошао вагу, те ће титула у том случају остати упражњена.
Медицински званичници су такође потврдили да ће оба борца проћи завршни љекарски преглед прије него што добију званично одобрење за наступ.
Почетак борбе заказан је за 22:00 часа, а у име WBC-а меч ће надгледати Данијел Ван де Виле из Белгије.
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