Logo

Вукомановић брани појас у Београду

Аутор:

Никола Лучић
19.06.2026 08:03

Коментари:

0
Томислав Вукомановић
Фото: АТВ

Све је спремно за меч за WBC International Silver појас у суперлакој категорији, који је заказан за вечерас Арени Ложионица у Београду, иако изазивач Дерик Кваје није успио да испуни уговорену тежину на званичном мјерењу.

Шампион Томислав Вукомановић успјешно је прошао вагу, док је Кваје премашио лимит тежинске категорије за више од четири килограма. Након званичног састанка о правилима, којем су присуствовали представници организатора, оба тима и представници бораца, одлучено је да ће се меч одржати према плану.

Пошто Кваје није испунио тежински лимит, само ће Вукомановић имати право да задржи шампионски појас у случају побједе. Уколико српски шампион побиједи, то ће се рачунати као успјешна одбрана његове WBC International Silver титуле у суперлакој категорији.

Међутим, уколико Кваје побиједи, он неће имати право да освоји шампионски појас због тога што није прошао вагу, те ће титула у том случају остати упражњена.

Медицински званичници су такође потврдили да ће оба борца проћи завршни љекарски преглед прије него што добију званично одобрење за наступ.

Почетак борбе заказан је за 22:00 часа, а у име WBC-а меч ће надгледати Данијел Ван де Виле из Белгије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Томислав Вукомановић

Београд

Коментари (0)

Прочитајте више

Додик честитао Вукомановићу: Сваки успјех спортиста из Српске нас радује

Република Српска

Додик честитао Вукомановићу: Сваки успјех спортиста из Српске нас радује

7 мј

0
Вукомановић освојио титулу WBC интернационалног силвер шампиона

Остали спортови

Вукомановић освојио титулу WBC интернационалног силвер шампиона

7 мј

0
Бокс: Томислав Вукомановић пред новим изазовом

Остали спортови

Бокс: Томислав Вукомановић пред новим изазовом

8 мј

0
Томислав Вукомановић одбранио шампионски појас

Остали спортови

Томислав Вукомановић одбранио шампионски појас

1 год

0

Више из рубрике

Драма у ФБиХ због одбојке: Позвали инспекцију због кампова Хрватске

Остали спортови

Драма у ФБиХ због одбојке: Позвали инспекцију због кампова Хрватске

2 д

0
Направио највећу сензацију икада у UFC, па шокирао изјавом: "Зовемо маму вечерас и она ће да одлучи"

Остали спортови

Направио највећу сензацију икада у UFC, па шокирао изјавом: "Зовемо маму вечерас и она ће да одлучи"

4 д

0
Lopta, rukomet

Остали спортови

Рукометаши Барселоне освојили титулу шампиона Европе

4 д

0
Lopta, rukomet

Остали спортови

Србија сазнала ривале на Свјетском првенству!

1 седм

0

  • Најновије

10

29

Напета ситуација у Фолксвагену: Планира се укидање 50.000 радних мјеста

10

25

Звијезде упозоравају: Нешто велико се спрема за два хороскопска знака

10

21

Због несавјесног рада Дом здравља у Броду оштећен за 40.000 КМ

10

18

Од понедјељка пријаве за полагање пријемног испита

10

15

Туристи у Грчкој у паници због "рибе-зец"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима