Додик честитао Вукомановићу: Сваки успјех спортиста из Српске нас радује

10.11.2025
11:57
Коментари:0
Честитам Томиславу Вукомановићу освајање VBC International Silver појаса и побједу над ривалом из Колумбије, написао је предсједник СНСД Милорад Додик.
- Сваки успјех спортиста из Републике Српске нас радује и говори да је подршка коју им пружимо и те како оправдана - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Навео је да подршка неће бити изостављена ни убудуће.
Честитам Томиславу Вукомановићу освајање VBC International Silver појаса и побједу над ривалом из Колумбије.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 10, 2025
Сваки успјех спортиста из Републике Српске нас радује и говори да је подршка коју им пружамо и те како оправдана.
Та подршка неће бити изостављена ни убудуће. pic.twitter.com/1qZPWngxSx
