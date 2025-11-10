Logo
Large banner

Додик честитао Вукомановићу: Сваки успјех спортиста из Српске нас радује

10.11.2025

11:57

Коментари:

0
Додик честитао Вукомановићу: Сваки успјех спортиста из Српске нас радује
Фото: Predsjednikrs.rs/Borislav Zdrinja

Честитам Томиславу Вукомановићу освајање VBC International Silver појаса и побједу над ривалом из Колумбије, написао је предсједник СНСД Милорад Додик.

- Сваки успјех спортиста из Републике Српске нас радује и говори да је подршка коју им пружимо и те како оправдана - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Навео је да подршка неће бити изостављена ни убудуће.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Томислав Вукомановић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић поручила Станивуковићу: Да смо се хтјели одрећи имовине сарађивали би са твојим ментором Шмитом

Република Српска

Цвијановић поручила Станивуковићу: Да смо се хтјели одрећи имовине сарађивали би са твојим ментором Шмитом

2 ч

3
Којић: Салкићу, шта је са 157.000 сарајевских Срба?

Република Српска

Којић: Салкићу, шта је са 157.000 сарајевских Срба?

2 ч

0
Српским љекарима ускраћена медицинска документација генерала Младића

Република Српска

Српским љекарима ускраћена медицинска документација генерала Младића

3 ч

0
Сутра наставак сједнице НСРС

Република Српска

Сутра наставак сједнице НСРС

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Хорор: Ухапшена мајка, тукла бебу стару 6 мјесеци

13

54

Какво нас вријеме очекује сутра?

13

53

Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

13

49

Никола Саркози излази из затвора

13

49

Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner