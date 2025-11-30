Logo
Large banner

Рибарство „процвјетало“ надомак Добоја

Извор:

АТВ

30.11.2025

19:50

Коментари:

0
Рибарство „процвјетало“ надомак Добоја
Фото: АТВ

Аника лови и чисти рибу. Зна да спрема и укусне рибље специјалитете. Ништа јој не пада тешко. Све то дјевојчица, са својом породицом, ради, прије свега, из љубави. Прича да воли село и рибарство, и да се заљубила у породични посао.

"Знам да правим пљескавицу и помажем им да праве теглицу. Да ли ти је тешко или занимљиво? То ми је занимљиво", прича Аника Текић, из Добоја.

Дјеца имају здраво дјетињство. Одрастају уз рибњак, стичу радне навике, а нама су од велике помоћи, прича мајка. Текићи су градску адресу замијенили сеоском прије пет година. У Липац су стигли са жељом да више времена проводе у природи. А онда се родила и идеја да покрену породични бизнис.

"Ми смо једно породично имање. Буквално ја, супруг, дјевер и три дјевојчице. Ми смо посвећени нашем газдинству. Бавимо се узгојем и продајом рибе", каже Данијела Бајић.

Ту су тренутно шаран и пастрмка. Траже се током цијеле године, а посебно за вријеме поста. Зато ових дана на рибњаку имају пуне руке посла. Не жале се, кажу, већ планирају и проширење капацитета.

" Ми смо рибу већ изловили извадили, риба је већ у продаји, код нас је била двогодишња риба. Ми са овим машинама и генераторима избацимо 7 тона рибе. Што је нама тренутно мало", каже Славиша Текић.

Док стрпљиво раде на проширењу капацитета, Текићи осмишљавају и нове рецепте за рибље специјалитете. Кажу када се нешто ради са љубављу и у кругу породице, добар укус не може да изостане.

Подијели:

Тагови:

Ribnjak

Doboj

Риба

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Са страхом су чекали ноћ: Јаћимовићи добили нови дом

Друштво

Са страхом су чекали ноћ: Јаћимовићи добили нови дом

10 ч

0
Све више дјеце са аутизмом и другим развојним поремећајима: Ово су први аларми

Друштво

Све више дјеце са аутизмом и другим развојним поремећајима: Ово су први аларми

10 ч

1
Клизиште као геотехнички проблем: У Бањалуци их има чак 180

Друштво

Клизиште као геотехнички проблем: У Бањалуци их има чак 180

10 ч

0
Закон о подршци незапосленом родитељу са четворо и више дјеце: Шта се мијења?

Друштво

Закон о подршци незапосленом родитељу са четворо и више дјеце: Шта се мијења?

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

13

"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

21

54

Додик о Орићевој изјави: Кад могу да убијају, могу и да лажу

21

50

Рубио: Састанак био веома продуктиван

21

47

Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима

21

40

Мирко Перковић преминуо након наступа, пронађен у хотелској соби

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner