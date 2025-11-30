Рибарство „процвјетало“ надомак Добоја

Извор:
Аника лови и чисти рибу. Зна да спрема и укусне рибље специјалитете. Ништа јој не пада тешко. Све то дјевојчица, са својом породицом, ради, прије свега, из љубави. Прича да воли село и рибарство, и да се заљубила у породични посао.
"Знам да правим пљескавицу и помажем им да праве теглицу. Да ли ти је тешко или занимљиво? То ми је занимљиво", прича Аника Текић, из Добоја.
Дјеца имају здраво дјетињство. Одрастају уз рибњак, стичу радне навике, а нама су од велике помоћи, прича мајка. Текићи су градску адресу замијенили сеоском прије пет година. У Липац су стигли са жељом да више времена проводе у природи. А онда се родила и идеја да покрену породични бизнис.
"Ми смо једно породично имање. Буквално ја, супруг, дјевер и три дјевојчице. Ми смо посвећени нашем газдинству. Бавимо се узгојем и продајом рибе", каже Данијела Бајић.
Ту су тренутно шаран и пастрмка. Траже се током цијеле године, а посебно за вријеме поста. Зато ових дана на рибњаку имају пуне руке посла. Не жале се, кажу, већ планирају и проширење капацитета.
" Ми смо рибу већ изловили извадили, риба је већ у продаји, код нас је била двогодишња риба. Ми са овим машинама и генераторима избацимо 7 тона рибе. Што је нама тренутно мало", каже Славиша Текић.
Док стрпљиво раде на проширењу капацитета, Текићи осмишљавају и нове рецепте за рибље специјалитете. Кажу када се нешто ради са љубављу и у кругу породице, добар укус не може да изостане.
