Закон о подршци незапосленом родитељу са четворо и више дјеце: Шта се мијења?

Извор:
АТВ
30.11.2025
19:09
Коментари:0
Влада Републике Српске утврдила је Приједлог измјена и допуна Закона о подршци незапосленом родитељу са четворо и више дјеце. Циљ је унапређење постојећег рјешења и јачање подршке вишечланим породицама.
Закон који је на снази од јануара 2023. године сада пролази прве корекције. У Министарству кажу да је пракса показала одређене недостатке, посебно у дијелу контроле и услова за остваривање права. Ово право тренутно користи 4.880 родитеља, а за ту намјену се мјесечно издваја око пет милиона марака.
"Корисници који се пријављују за овај програм морају имати мјесто пребивалишта са исте адресе најмање 3 године не смије да буде ни кривична пријава о извршењу за подносиоца захтјева или члана породице који се тиче насиља над дјецом или некога ко је у породичној заједници исто тако ревиденција документације која ће бити на годишњем нивоу", каже Селма Чабрић, министар породице, омладине и спорта Републике Српске.
Измјене доносе строже контроле, ипак проблем остаје, износ подршке се не повећава. Накнада од 750 марака, коју породице сматрају кључном за стабилност кућног буџета, остаје иста. Министарство још нема процјену када би могло доћи до усклађивања износа са растом трошкова живота.
"Ових 750 КМ није везано за најнижу плату ово је одређено као, нећу рећи социјално давање већ материјална помоћ незапосленом родитељу са 4 или више дјеце. Тако да у овом моменту вам не могу рећи кад би то могло да буде али овај износ није везан за најнижу плату", каже Чабрић.
Нова рјешења треба да уведу додатну сигурност, провјере и јасније критеријуме, док се одговор на питање повећања накнаде и даље чека. Након скупштинске процедуре, измјене би требало да ступе на снагу у наредном периоду.
Друштво
11 ч4
Друштво
11 ч0
Друштво
11 ч6
Друштво
12 ч18
Најновије
Најчитаније
22
13
21
54
21
50
21
47
21
40
Тренутно на програму