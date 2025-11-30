Logo
Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Извор:

АТВ

30.11.2025

17:50

Фото: АТВ

"Аца Лукас је дубоко повриједио све нас у Републици Српској дружећи се с Насером Орићем", навео је предсједник СНСД-а Милорад Додик на друштвеној мрежи "Икс".

"Злочини које су Насер Орић и његови војници починили над српским народом на подручју Сребренице и Братунца су били монструозни и зато је Лукас фотографишући се с њим дубоко повриједио потомке жртaва и српски народ.

Послије овог чина, Аца Лукас је изгубио кредибилитет за сваки будући наступ у Републици Српској, поготово на отварању зимске сезоне на Јахорини", рекао је Додик.

Аца Лукас

Милорад Додик

Naser Orić

